稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が“マジカルバナ穴”に挑戦！「バナ穴に入りたいくらい恥ずかしいよ…」（稲垣）

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾の3人と鬼才・山内ケンジが再タッグを果たした奇想天外な映画『バナ穴BANA_ANA』が6月27日より公開された。

同日、グランドシネマサンシャイン 池袋にて公開記念特別イベントが実施され、主演の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、共演のファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、小澤征悦、吹越満、そして山内ケンジ監督が登壇した。

■「稲垣吾郎を演じました稲垣吾郎です」

稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演し、2週間限定公開ながらも28万人を動員した短編オムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』（2018年）から8年。稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が共演を果たした奇想天外シュールムービーで、3人は本人役を演じる。この日のイベントは本編全編も配信するという異例の一回限りの生配信をABEMAとU-NEXTで実施。両社ともにイベントと映画本編両方を生配信するのは初の試みとなる。

稲垣吾郎役を演じた稲垣は「稲垣吾郎を演じました稲垣吾郎です」と笑わせつつ「昨日はサッカーワールドカップで朝から盛り上がって日本中がひとつになりましたが、今日は『バナ穴 BANA_ANA』公開記念イベントという事で、今日は僕らと皆さんがひとつになる。そんなイベントにしたいと思っています」と意気込み十分。

草なぎ剛役を演じた草なぎは「今日は天気が悪いのにお越しいただきありがとうございます。皆さんの筋肉に感謝です！ 前作から8年が経ちまして、第2弾やるやる詐欺にならなくて本当に良かったです。素晴らしい作品が完成しました」などと胸を張った。

香取慎吾役を演じた香取は、台風や地震に見舞われた地域を心配しながら「離れていても皆さんの事をいつも心配しています。皆さんの安心安全を願っております」と心を寄せながら「ついにこの日が来ました！ 本当に凄く嬉しいです。今日は皆さんとこの日を迎える事ができて幸せです」と感慨無量の様子だった。

砂浜に吸い込まれるエミコ夫人役のファーストサマーウイカは「私自身、告知の際に言葉を詰まらせる程に何と言っていいのかわからない映画です！ でもそんな不安も吹き飛ぶような楽しい時間になると思いますので、まずは楽しんでください」と呼び掛けた。

香取慎吾の絵画を収集する川島夫人役の趣里は「大尊敬する山内監督の作品で、そして大好きな皆さんと今日ここに集まっていただいた皆さんに会う事をとても楽しみにしていました」とニッコリ。チョナン・カン好きのキム衛生兵役の鄭は「山内監督の書かれた韓国語セリフがとても面白く、ワクワクしながら撮影を過ごしたのが2025年3月。だいぶ前ですが、今でもそのワクワクを思い出します」と撮影を懐かしんだ。

香取慎吾を川島夫人に紹介するオノダ役の小澤は「迷路に迷い込むような作品でそれが本作の大きな魅力。上映前に僕らが色々なヒントを皆さんに与えることができればと思いますが…多分無理です！ でもこの力強いわからなさが今の時代に必要なのではないかと思います」と胸を張った。

川島夫人の執事クレハ役の吹越は「今日はみんなありがとう！ まあ、客席の何人かが“お前のために来たわけじゃない！”と思っているかもしれませんが、新しい地図の3人と山内監督の映画のお陰です！ みんなありがとう！」と大喜び。脚本・監督を務めた山内監督は「今日は台風で誰も来れないのではないかと思ったけれど、駅を降りたら普通の土曜日と同じで街の人たちがゾロゾロ歩いているから、大丈夫なのかなあと思いました」などとマイペースに挨拶した。

前作から8年もの時間がかかった理由について香取は「前作が絶好調で、その公開中に第2弾を制作すると発表したわけです。そこの発表が浮足立ち過ぎてちょっと見切り発車みたいな。でもその後は何もない。考えた。悩んだ。困った。その8年です」とまさか過ぎる裏事情を勝手に推察。

実際の所はそれぞれが多忙だったというのも理由のひとつで、稲垣が「僕ら一人ひとりの個々の仕事が充実していたから時間が経ってしまった」と明かすと、草なぎは「その間僕は朝ドラ『ブギウギ』で趣里ちゃんと共演ができた！ もしこの映画が早く作られていたら『ブギウギ』で共演できていなかったかもしれない」と謎の力説。これにすかさず香取が「ちょっと待って！ 早く作られていたらどうして『ブギウギ』で共演できないの？ どういうタイムリープの話!?」と正論ツッコミで、場内は爆笑となった。

一方、ファーストサマーウイカは稲垣、草なぎ、香取の撮影現場での様子を報告。「御三方がカメラの回っていない時もギターの話をされたりして、和気あいあいとお話をされている姿に目頭が熱くなりました」と打ち明けると、香取は「そんなバカな！ 僕ら仲悪いよ!?」と照れ隠しで笑いを取っていた。趣里は劇中に登場する香取による絵画に触れて「心の琴線に触れる香取さんの絵を間近で見させて頂いて。そりゃ川島夫人もコレクターになるよなあと思って感動しました」と述べた。

また鄭が寡黙な山内監督を「静かなカリスマ」と評すると、香取は「僕は何度も山内監督と御一緒しているので、山内監督との感じがわかる。でもそれを知らないつよぽんは『おはようございます！ 監督どう!?』とグイグイ行っちゃう。あれは監督どう思っていましたか？」と山内監督に質問。すると山内監督は「ちょっとうるさかった…」とぶっちゃけて場内爆笑となった。山内監督初体験の小澤も「山内監督は静かなカリスマなので…演出の声が聞こえない。聞こえても何を言っているのかわからない！」と明かして、これに山内監督がモゴモゴと何かを言おうとすると「え？ 聞こえません！」と漫才のようなやり取りでまたまた場内爆笑となった。

山内組常連の吹越は「自分から出たい関わりたいとお願いする監督は山内さんだけ」とリスペクトしつつ、やはり「撮影後に山内監督から『95歳の役なんて初めてでしょう？』と言われて…。そりゃ初めてですよ！」とマイペース過ぎる発言に大笑いだった。

■映画のタイトルにかけて連想ゲーム『マジカルバナ穴』に挑戦

映画のタイトルにかけて“バナナといったら？”でお馴染みの連想ゲーム、題して『マジカルバナ穴』に挑戦。

トップバッターの稲垣が「バナ穴と言ったら…吾郎ちゃん素敵！」と草なぎにパスしたのだが、草なぎは「吾郎ちゃん素敵」というワードに大爆笑。これに稲垣は「バナ穴に入りたいくらい恥ずかしいよ…」と赤面していた。仕切り直してゲーム再開となるも草なぎはそもそもゲームのルールをあまり理解していないようで「吾郎ちゃんは美脚！ 足細い！」などと暴走し始めて、その後の香取が「もうどうやってやったらいんだよ!?」とさじを投げると、草なぎは「難しいなあ」と頭を悩ませていた。

およそ1時間に及んだイベントもあっと言う間に終了の時刻に。

最後に山内監督はエンドロール後にあるワンカットに触れて「それを観ると『なるほど。そういう事だったのか！』…とは思えませんが、この映画が確信犯だった事がわかると思います」と意味深アピール。稲垣は「まっさらな気持ちで皆さんのそれぞれの感性でこの映画の余白を埋めていただければ」と観客の反応を期待した。

さらに今回の映画は山内監督のこだわり満載の映画ということで、上映劇場についても、こだわりをもって映画上映を続ける全国のミニシアターの皆さんの多大なご協力を得て公開に至っている。そこで、劇場への皆さんへの感謝の思いを込め、出演者と監督全員で現在上映中の劇場名を一つひとつ読み上げた。かわいらしいバナナが描かれたカードに書かれた劇場名を読み上げるだけの予定が、自然と登壇者の皆さんは、ゆかりある土地、または訪れたことのある劇場についての思い出を語りはじめることに。前代未聞の同企画、会場中が映画文化を守る人々への感謝の思いに包まれ、そこはかとない感動に包まれるひとときとなった。

草なぎは「思えば3人が新しい地図を広げて初めて共演した仕事がこの映画でした。それにキャスト・スタッフの皆さんが付いて来てくれて完成しました。感慨深く本当に嬉しく思います」としみじみ。

香取は「僕ら3人で改めて人生の一歩を踏み出そうという時に始まった『クソ野郎』シリーズ。その第2弾がいよいよ公開されます。前作から8年も経ってしまいましたが、皆さんの応援のお陰で色々な仕事ができて充実しているからこそ、ここまで来られたと思っています」と支援に感謝し「もう一回面白くて楽しい穴に落ちるのも良いのではないかと思うので、観終わっても伏線回収はしないでください。絶対に回収できませんから。大きなスクリーンで観たらもっとわからなくなると思うので、是非とも映画館で楽しんでいただけたらと思います」と大ヒットを祈願していた。

■映画情報

『バナ穴 BANA_ANA』

6月27日（土）よりグランドシネマサンシャイン 池袋 他全国順次公開

出演：稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾

ファーストサマーウイカ 趣里 ／ 葉山さら 水野響心 鄭亜美 ／ 古舘寛治 小澤征悦 吹越満

監督・脚本：山内ケンジ

音楽：大城静乃

主題歌：「バナナのうた」

配給：CULEN ギークピクチュアズ

(C)2026 BANA_ANA Film Partners

■関連リンク

『バナ穴 BANA_ANA』作品サイト

https://bana-ana.com/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/