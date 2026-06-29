B′z・稲葉浩志が松本孝弘の肩をがっちり抱く姿にファン歓喜！ライブの熱量感じる２ショットに「完全無欠」「尊い」

【写真】ステージ上での肩を組んだ2ショットを公開したB'zの松本孝弘と稲葉浩志

B’zが公式Xを更新し、ステージ上で肩を組む松本孝弘と稲葉浩志の2ショットを公開した。

■2日だけの特別な公演『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-』を開催

B’zは、6月27日と28日の2日間にわたり、『LIVE-GYM 2026』の追加公演を開催した。その特別なステージとなったのが、神奈川・Kアリーナ横浜で行われた『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-』だ。

本投稿は、「Thank you FYOP」と感謝のメッセージを添えて、ステージの熱狂を感じることのできる2ショットを公開した。サングラスをかけた松本は、敬愛するマイケル・シェンカーのシグネチャーモデルのギター（Flying V）を手に、リラックスした表情でピースサインを掲げている。その隣の稲葉は、鮮やかなピンクのセットアップに身を包みマイクを片手に持ちながら、もう片方の手で松本の肩をがっちりと抱き寄せている。超満員のオーディエンスをバックに、ライブの熱量とふたりの絆を感じることのできる極上の1枚だ。「Photo by Shane」と記され、サポートドラマーのシェーン・ガラースによって撮影されたものと明かされた。

SNSには「尊い！」「素敵です」「完全無欠のB’z！」といった声や、「シェーンありがとう！」という撮影したシェーンへの感謝の声も多く見られた。

■ARフォトフレームでも仲良く肩を組んで魅せた笑顔のふたり

『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-』でも、ファンクラブ限定のARフォトフレームが用意され、大きな話題を呼んでいる。カラフルなライブロゴに彩られたフレームの中で見本として写っているのは、ステージ上でのカットと同様に、肩を組んだ親密な姿だ。白のツアーTシャツをラフに着こなした松本の肩をがっしりと抱き寄せる稲葉は、グレーのツアーTシャツを身に纏い柔らかな笑みを浮かべながらグッドサインを掲げている。

リラックスした雰囲気の2ショットの投稿にSNSでは「ふたりともかわいい」「仲良し最高」「いい笑顔」「おふたりの笑顔に癒されました」といった声が溢れている。