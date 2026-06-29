TBSでは7月1日午後8時30分から、90分スペシャル『キセキの動画大集合！“神”映像グランプリ』（※一部地域を除く）を放送する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）が務め、KEY TO LITの佐々木大光、松村沙友理、お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔、ともしげがスタジオゲストとして出演する。

今回は、TBSの7月期ドラマ3作品とのスペシャルコラボレーションが実現。『君の好きは無敵』『Tシャツが乾くまで』『VIVANT』の出演者のもとを番組が訪れる「出張ギリギリ神映像」企画を実施する。

ドラマ撮影の合間に俳優陣が世界中から集められた衝撃映像を鑑賞。番組カメラは、思わず息をのむ瞬間や驚きのリアクションを捉えたという。映像はランキング形式でカウントダウンされ、豪華キャストが見守る中、No.1の“神映像”が発表される。

スタジオでは、佐々木、松村、モグライダーの2人がクイズ企画にも挑戦。番組では新たな試みとしてAIを活用した企画も用意され、「どちらの映像がAIで制作されたものか」を見極める検証が行われる。

さらに、番組恒例企画「金銀銅画グランプリ」も実施。世界中から集めた選りすぐりの映像が次々と紹介される。

「おマヌケ神映像」のコーナーでは、父親を気遣う幼い女の子の愛らしい姿を捉えた映像など、思わず笑みがこぼれる癒やしのシーンを紹介。一方で、走行中のバイクにパンツを持っていかれるという予想外のハプニングなど、思わず息をのむアクシデント映像も登場し、笑いと驚きが交錯する展開となる。

かわいらしい赤ちゃんの映像から、AI技術を活用した最先端の映像、そして予測不能なハプニングまで、多彩な“神映像”を届ける90分スペシャル。スタジオ出演者たちの驚きや絶叫リアクションとともに、世界中から集められた珠玉の映像を楽しめる内容となっている。

『キセキの動画大集合！“神”映像グランプリ』は、7月1日午後8時30分からTBS系で放送される（一部地域を除く）。