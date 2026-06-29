亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

田中は現在、女優業にシフトしており、バラエティー番組への出演を抑えている。そんな中、田中の肉声が聴ける機会はTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）。「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストたちと軽快で奔放なトークを展開。「恋バナ」も連発していた。田中自身が「40のおばさん」などと自虐的に語るシーンも多くあった。ラジオは基本、収録放送で、同一ゲストが2週連続で登場する。

結婚発表から9カ月前となる昨年9月15日放送回では、男性パートナーに譲れないものを明かしていた。ゲストのピン芸人ふかわりょうから「絶対に譲れないものとかってないんですか？」と聞かれると、田中は「他人同士が生きていくって本当に簡単なことじゃないと思うんです。だから結婚されている方々とか、ましてお子さんを育ててる方々は本当にすごいなと思っていて」と切り出した。

「完全に自分とは違う生きものだということを自覚し、尊重しないと生きていけないんじゃないんですかね？」と投げかけた。その上で「簡単に言うと、好きになったんだったら、嫌な部分も含めて、全部好きになんなきゃ駄目だよねっていうこと。好きじゃなくてもいいけど、許容しなきゃ駄目だよねってこと」と結論付けた。続けて「だから相手にそんなに求めてはいけないよね、本来。きれいごとで言うと」と語った。

亀梨は直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。