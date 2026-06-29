亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

田中は現在、女優業にシフトしており、バラエティー番組への出演を抑えている。そんな中、田中の肉声が聴ける機会はTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）。「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストたちと軽快で奔放なトークを展開。「恋バナ」も連発していた。田中自身が「40のおばさん」などと自虐的に語るシーンも多くあった。ラジオは基本、収録放送で、同一ゲストが2週連続で登場する。

田中はラジオ内で自宅に友達を呼んで料理を振る舞っていることを明かしている。また自宅についても赤裸々に語っている。

昨年10月25日放送回で、自宅のベッドのサイズについて告白。リスナーのメールから話題は潔癖性を経て自宅ベッドのシーツを替える頻度へ。田中はラジオブース内の番組スタッフに取材すると「週1回」「月1回」との返答があった。

そして田中は「私も正直、シーツはそんなに替えない。すごい感じ悪いこと言っていい？ うち、キングサイズなのベッドが。だから本当にシーツ替えるの大変なの、洗うのも大変だし」と切り出した。そして「もっと嫌われること言っていい？ お手伝いさんにやってもらってる」と言って1人で爆笑。そして「これね、うちお手伝いさんを2週間に1回お願いしてる」と明かした。

亀梨は直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。