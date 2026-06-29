かっぱ寿司、「香ばし炙りおにぎり」シリーズに新具材「まぐろのツナ」と「昆布」が仲間入り!
回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月2日、「かっぱの香ばし炙りおにぎり」シリーズから、新具材「香ばし炙りおにぎり〜店内仕込 まぐろのツナ〜」「香ばし炙りおにぎり〜昆布〜」の2種を販売する。
かっぱ寿司「香ばし炙りおにぎり」
かっぱの「香ばし炙りおにぎり」は、醤油ベースの特製タレとごま油を塗り、直火で香ばしく炙ったかっぱ寿司のシャリを使用。中には刻みたくあんを忍ばせ、外はカリッと、中はふっくら、食べ進めるたびに心地よいアクセントが広がる仕立てになっている。
かっぱ寿司(左)「香ばし炙りおにぎり 〜昆布〜」、(右)「香ばし炙りおにぎり〜店内仕込 まぐろのツナ〜」(いずれも190円〜)
今回は、おにぎりの定番ともいえる「昆布」に加え、かっぱ寿司が誇るまぐろの旨みを最大限に引き出した「まぐろのツナ」が新登場。店内で仕込んだかつお出汁餡と一緒に加熱したまぐろ赤身・みなみ鮪中とろ・びん長まぐろに、マヨネーズと出汁醤油を合わせた濃厚な味わいのまぐろのツナを、香ばしく炙ったおにぎりの側面と天面にたっぷりとのせている。いずれも価格は190円〜。
かっぱ寿司「香ばし炙りおにぎり〜店内仕込 まぐろのツナ〜玉ねぎと油揚げの味噌汁セット」
また、「玉ねぎと油揚げの味噌汁」とセットになったお得なランチメニュー(各370円〜)や、おにぎり2個にてりやきハンバーグとだし巻き玉子がセットになったお得なお持ち帰りセット(各390円〜)も用意されている。
かっぱ寿司「お持ち帰り用香ばし炙りおにぎりセット(昆布のせ)」
かっぱ寿司「香ばし炙りおにぎり」
かっぱの「香ばし炙りおにぎり」は、醤油ベースの特製タレとごま油を塗り、直火で香ばしく炙ったかっぱ寿司のシャリを使用。中には刻みたくあんを忍ばせ、外はカリッと、中はふっくら、食べ進めるたびに心地よいアクセントが広がる仕立てになっている。
今回は、おにぎりの定番ともいえる「昆布」に加え、かっぱ寿司が誇るまぐろの旨みを最大限に引き出した「まぐろのツナ」が新登場。店内で仕込んだかつお出汁餡と一緒に加熱したまぐろ赤身・みなみ鮪中とろ・びん長まぐろに、マヨネーズと出汁醤油を合わせた濃厚な味わいのまぐろのツナを、香ばしく炙ったおにぎりの側面と天面にたっぷりとのせている。いずれも価格は190円〜。
かっぱ寿司「香ばし炙りおにぎり〜店内仕込 まぐろのツナ〜玉ねぎと油揚げの味噌汁セット」
また、「玉ねぎと油揚げの味噌汁」とセットになったお得なランチメニュー(各370円〜)や、おにぎり2個にてりやきハンバーグとだし巻き玉子がセットになったお得なお持ち帰りセット(各390円〜)も用意されている。
かっぱ寿司「お持ち帰り用香ばし炙りおにぎりセット(昆布のせ)」