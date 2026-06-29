「すぽると！」に出演

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。大一番を前にネット上では元日本代表のレジェンド・田中マルクス闘莉王氏を超越したフィジカルの持ち主が話題になっている。

ファンの視線を釘付けにしたのは、阪神、オリックスなどで活躍した糸井嘉男氏だ。フジテレビ系で放送されたスポーツ番組「すぽると！」に日本代表ユニホームを着用して出演すると、極太の二の腕が露わに。はちきれんばかりで、横に並んだ闘莉王氏に負けないサイズに映った。

闘莉王氏は28日に更新したインスタグラムで「とんでもないフィジカルモンスターに遭遇」と報告。糸井氏との2ショットを添えつつ「超人はXLのユニフォームも破れる寸前の仕上がり」と驚いていた。

視聴者からも反響が寄せられ、X上には「闘莉王と競り合いできそう」「日本のハーランドになれる逸材」「闘莉王がめっちゃ細く見える」「糸井がごつすぎる」「鉄壁のDFぽい」「糸井さん欧州のRBみたい」「このフィジカルならハーランドとも戦える」「糸井がCBだった世界線…胸熱やな」との声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）