¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÀé²ìÞæÂç¤Ï¤à¤·¤í¥ê¥ê¡¼¥Õ¸þ¤¡©¡¡£²¼ºÅÀ»ÏÆ°¤â»Ø´ø´±¡¢ÃÏ¸µ»æ¹âÉ¾²Á¡ÖÀèÈ¯¤Îº¢¤è¤ê±Ô¤¤¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î£µ²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼£´Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤òÅê¤²£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¡Ê£°¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡££¶²ó¤Ï»Íµå¤ÈÆóÎÝÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢£·²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÅê¤¸¤¿£±£µ£µ¥¥íÄ¾µå¤ò°ìÁ®¤µ¤ì¡¢£³£°¹æµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¸¡¢£¹²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£·»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£°¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£°¡¦£°£¸¤ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡££²¼ºÅÀ¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î»Íµå¤Ï°ì¤Ä¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£¹¡¦£°£¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Îàµß±ç¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥°¥ê¡¼¥ó´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÈà¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¹¥Åê¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢£µ²ó¤òËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¯Åê¤²È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤â¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÍá¤Ó¤¿ËÜÎÝÂÇ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àé²ì¤ÎÅêµå¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë±Ô¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ïº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¥Áè¤·¤Æ¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¶¥Áè¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£