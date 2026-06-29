かっぱ寿司、ALL90円!「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」スタート - 期間限定
回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月2日より、平日限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」を週替わりで提供する。
かっぱ寿司「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」
「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」は、日常の食事をもっと身近に、もっと気軽に楽しんでいただきたいという思いから始まった人気企画。発売日およびラインアップはこちら。
かっぱ寿司「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」ラインアップ
今回は、7月2日〜8月7日にかけて、おにぎり2種(通常160円〜)や味噌汁・赤だし(同190円〜)、かけうどん(同190円〜)やバニラアイス(同110円〜)といった満足度の高いメニューが、“生活応援価格”の90円で登場する。
かっぱ寿司『香ばし炙りおにぎり』
「香ばし炙りおにぎり」「香ばし炙りおにぎり〜たらこ〜」は、中に忍ばせたコリコリ食感の“刻みたくあん”が、食べ進めるたびに心地よいアクセントに。さらに、かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくら、香りと食感のハーモニーがたまらない一品に仕上げられている。
かっぱ寿司「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」
「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」は、日常の食事をもっと身近に、もっと気軽に楽しんでいただきたいという思いから始まった人気企画。発売日およびラインアップはこちら。
かっぱ寿司「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」ラインアップ
かっぱ寿司『香ばし炙りおにぎり』
「香ばし炙りおにぎり」「香ばし炙りおにぎり〜たらこ〜」は、中に忍ばせたコリコリ食感の“刻みたくあん”が、食べ進めるたびに心地よいアクセントに。さらに、かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくら、香りと食感のハーモニーがたまらない一品に仕上げられている。