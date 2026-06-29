「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票最終中間発表が２２日、行われた。

最多得票はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で、７１万１８３４票を獲得。巨人勢では中継ぎ部門の大勢投手がトップ。球団別ではセ・リーグでヤクルトが先発部門で山野太一投手、抑え部門でホセ・キハダ投手、捕手部門で古賀優大捕手、遊撃手部門で長岡秀樹内野手が１位を快走。同じく阪神が一塁手部門で大山悠輔内野手、二塁手部門で中野拓夢内野手、三塁手部門で佐藤輝明内野手、外野手部門で森下と４部門で１位につけている。

一方のパ・リーグは日本ハムが６部門で１位。先発部門で伊藤大海投手、捕手部門で田宮裕涼捕手、一塁手部門で清宮幸太郎内野手、遊撃手部門で水野達稀内野手、外野手部門で万波中正外野手がパ最多５９万１３２６票を獲得している。ＤＨ部門ではフランミル・レイエス外野手がトップにつけている。

ファン投票最終結果は７月７日に発表。選手間投票結果は同９日、監督選抜は同１３日、プラスワン投票結果は同２２日に発表される。

【セ・リーグ】

▽先発

山野 太一（ヤクルト）

２９万６１０６票

▽中継ぎ

大 勢（巨人）

４５万１９３１票

▽抑え

ホセ・キハダ（ヤクルト）

５１万２３９２票

▽捕手

古賀 優大（ヤクルト）

３２万３５４４票

▽一塁手

大山 悠輔（阪神）

５６万１９１３票

▽二塁手

中野 拓夢（阪神）

４３万８６７８票

▽三塁手

佐藤 輝明（阪神）

６６万５３７４票

▽遊撃手

長岡 秀樹（ヤクルト）

４２万５５２４票

▽外野手

森下 翔太（阪神）

７１万１８３４票

細川 成也（中日）

３９万４９９９票

増田 珠（ヤクルト）

３８万５８５４票

【パ・リーグ】

▽先発

伊藤 大海（日本ハム）

２９万６４７０票

▽中継ぎ

鈴木 昭汰（ロッテ）

３１万７７７３票

▽抑え

アンドレス・マチャド（オリックス）

３４万９９６８票

▽捕手

田宮 裕涼（日本ハム）

４５万１０３４票

▽一塁手

清宮 幸太郎（日本ハム）

５３万６３６７票

▽二塁手

小川 龍成（ロッテ）

４０万３４３４票

▽三塁手

栗原 陵矢（ソフトバンク）

５５万３８４票

▽遊撃手

水野 達稀（日本ハム）

３６万３０６３票

▽外野手

万波 中正（日本ハム）

５９万１３２６票

西川 史礁（ロッテ）

５１万１３２６票

周東 佑京（ソフトバンク）

４５万４７０８票

▽ＤＨ

フランミル・レイエス（日本ハム）

５４万９４１５票