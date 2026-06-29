「マイナビオールスターゲーム２０２６」中間発表 巨人勢は大勢が不動の中継ぎ１位 阪神・森下翔太が７１万１８３４票で全体トップ パは日本ハム・万波中正がトップ得票
「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票最終中間発表が２２日、行われた。
最多得票はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で、７１万１８３４票を獲得。巨人勢では中継ぎ部門の大勢投手がトップ。球団別ではセ・リーグでヤクルトが先発部門で山野太一投手、抑え部門でホセ・キハダ投手、捕手部門で古賀優大捕手、遊撃手部門で長岡秀樹内野手が１位を快走。同じく阪神が一塁手部門で大山悠輔内野手、二塁手部門で中野拓夢内野手、三塁手部門で佐藤輝明内野手、外野手部門で森下と４部門で１位につけている。
一方のパ・リーグは日本ハムが６部門で１位。先発部門で伊藤大海投手、捕手部門で田宮裕涼捕手、一塁手部門で清宮幸太郎内野手、遊撃手部門で水野達稀内野手、外野手部門で万波中正外野手がパ最多５９万１３２６票を獲得している。ＤＨ部門ではフランミル・レイエス外野手がトップにつけている。
ファン投票最終結果は７月７日に発表。選手間投票結果は同９日、監督選抜は同１３日、プラスワン投票結果は同２２日に発表される。
【セ・リーグ】
▽先発
山野 太一（ヤクルト）
２９万６１０６票
▽中継ぎ
大 勢（巨人）
４５万１９３１票
▽抑え
ホセ・キハダ（ヤクルト）
５１万２３９２票
▽捕手
古賀 優大（ヤクルト）
３２万３５４４票
▽一塁手
大山 悠輔（阪神）
５６万１９１３票
▽二塁手
中野 拓夢（阪神）
４３万８６７８票
▽三塁手
佐藤 輝明（阪神）
６６万５３７４票
▽遊撃手
長岡 秀樹（ヤクルト）
４２万５５２４票
▽外野手
森下 翔太（阪神）
７１万１８３４票
細川 成也（中日）
３９万４９９９票
増田 珠（ヤクルト）
３８万５８５４票
【パ・リーグ】
▽先発
伊藤 大海（日本ハム）
２９万６４７０票
▽中継ぎ
鈴木 昭汰（ロッテ）
３１万７７７３票
▽抑え
アンドレス・マチャド（オリックス）
３４万９９６８票
▽捕手
田宮 裕涼（日本ハム）
４５万１０３４票
▽一塁手
清宮 幸太郎（日本ハム）
５３万６３６７票
▽二塁手
小川 龍成（ロッテ）
４０万３４３４票
▽三塁手
栗原 陵矢（ソフトバンク）
５５万３８４票
▽遊撃手
水野 達稀（日本ハム）
３６万３０６３票
▽外野手
万波 中正（日本ハム）
５９万１３２６票
西川 史礁（ロッテ）
５１万１３２６票
周東 佑京（ソフトバンク）
４５万４７０８票
▽ＤＨ
フランミル・レイエス（日本ハム）
５４万９４１５票