大勢

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　「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票最終中間発表が２２日、行われた。

　最多得票はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で、７１万１８３４票を獲得。巨人勢では中継ぎ部門の大勢投手がトップ。球団別ではセ・リーグでヤクルトが先発部門で山野太一投手、抑え部門でホセ・キハダ投手、捕手部門で古賀優大捕手、遊撃手部門で長岡秀樹内野手が１位を快走。同じく阪神が一塁手部門で大山悠輔内野手、二塁手部門で中野拓夢内野手、三塁手部門で佐藤輝明内野手、外野手部門で森下と４部門で１位につけている。

　一方のパ・リーグは日本ハムが６部門で１位。先発部門で伊藤大海投手、捕手部門で田宮裕涼捕手、一塁手部門で清宮幸太郎内野手、遊撃手部門で水野達稀内野手、外野手部門で万波中正外野手がパ最多５９万１３２６票を獲得している。ＤＨ部門ではフランミル・レイエス外野手がトップにつけている。

　ファン投票最終結果は７月７日に発表。選手間投票結果は同９日、監督選抜は同１３日、プラスワン投票結果は同２２日に発表される。

【セ・リーグ】

　▽先発

　山野　太一（ヤクルト）

　２９万６１０６票

　▽中継ぎ

　大　　　勢（巨人）

　４５万１９３１票

　▽抑え

　ホセ・キハダ（ヤクルト）

　５１万２３９２票

　▽捕手

　古賀　優大（ヤクルト）

　３２万３５４４票

　▽一塁手

　大山　悠輔（阪神）

　５６万１９１３票

　▽二塁手

　中野　拓夢（阪神）

　４３万８６７８票

　▽三塁手

　佐藤　輝明（阪神）

　６６万５３７４票

　▽遊撃手

　長岡　秀樹（ヤクルト）

　４２万５５２４票

　▽外野手

　森下　翔太（阪神）

　７１万１８３４票

　細川　成也（中日）

　３９万４９９９票

　増田　　珠（ヤクルト）

　３８万５８５４票

【パ・リーグ】

　▽先発

　伊藤　大海（日本ハム）

　２９万６４７０票

　▽中継ぎ

　鈴木　昭汰（ロッテ）

　３１万７７７３票

　▽抑え　

　アンドレス・マチャド（オリックス）

　３４万９９６８票

　▽捕手

　田宮　裕涼（日本ハム）

　４５万１０３４票

　▽一塁手

　清宮　幸太郎（日本ハム）

　５３万６３６７票

　▽二塁手

　小川　龍成（ロッテ）

　４０万３４３４票

　▽三塁手

　栗原　陵矢（ソフトバンク）

　５５万３８４票

　▽遊撃手

　水野　達稀（日本ハム）

　３６万３０６３票

　▽外野手

　万波　中正（日本ハム）

　５９万１３２６票

　西川　史礁（ロッテ）

　５１万１３２６票

　周東　佑京（ソフトバンク）

　４５万４７０８票

　▽ＤＨ

　フランミル・レイエス（日本ハム）

　５４万９４１５票