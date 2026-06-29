山口が公式Xで発表

J3レノファ山口が6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表とブラジル代表が行われる前日に異例の対応を発表した。

SNSでも「この取り組みは素敵」「ホワイト企業だなあ」など注目が集まっている。

日本時間でブラジルの一戦を翌日に控えた29日に山口が公式X（旧ツイッター）を更新。「6月30日の練習が、FIFAワールドカップサッカー日本代表を全力で応援するために午後練習のみと変更となりました。コンディションを整えた後、午後のトレーニングは14時開始となります」と選手たちの練習時間変更を伝えた。

そして「ガンバレ！ニッポン！#最高の景色を」と日本代表にもエールを送った。この粋な対応には「レベルの高い試合を見るのも大事ですしね！」「この取り組みは素敵」「ホワイト企業だなあ」「素敵な職場環境」「監督も選手もみたいもんね」「潔すぎてすき」「など多くのコメントが寄せられ、反響を呼んだ。日本代表がJクラブからのエールも力に変えてくれるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）