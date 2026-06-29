俳優の亀梨和也と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が２９日、結婚を発表した。田中が第１子を妊娠していることも明らかとなった。亀梨は公式サイト、田中は所属事務所の公式サイトで発表した。２人は２０２４年元日に交際が報じられていた。

２人は「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメントを発表した。

ともに１９８６年生まれの同世代ビッグカップルがゴールインとなった。亀梨は、２５年３月末の「ＫＡＴ‐ＴＵＮ」解散に伴い、所属事務所だった「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」から独立。俳優業やスポーツ番組出演、バラエティーＭＣなど幅広く活躍。田中も立て続けに連ドラや映画に出演。幅のある演技力で女優を中心に活躍している。

今年に入り、人気有名人の結婚報告が相次いでいる。

１月１日には、女優の長澤まさみが映画監督の福永壮志氏との結婚を電撃発表。同日に南沢奈央もタップダンサーの安達雄基との結婚を発表した。

同じ１月には伊藤歩が俳優の細谷祐介との結婚を発表。２月には、元「欅坂４６」の平手友梨奈が神尾楓珠と２ショットで電撃婚を報告した。

３月は、満島ひかりがモデル・浅野啓介との再婚と第１子妊娠を公表。元ＡＫＢ４８の篠田麻里子も、交際していた男性との再婚を発表。「ももいろクローバーＺ」の「あーりん」こと佐々木彩夏も結婚を報告した。

亀梨はＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社を退所しているが、４月には、同社所属で元「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の中島裕翔が、新木優子との結婚を発表した。また、同月には内田有紀が、自身のマネジャーを務める元俳優の柏原崇氏と結婚したことを報告した。

スポーツ界ではフィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織さんが５月１３日に行われた引退会見で結婚を電撃発表し、話題になった。