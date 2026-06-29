限定入園券やトークを展開！ 熱川バナナワニ園「絵本『パプワくん』発売記念コラボ」

記事ポイント 熱川バナナワニ園で絵本『パプワくん』発売記念コラボ開催描き下ろし入園券やスタンプラリー、コラボカフェを展開柴田亜美氏の来園記念トークや伊豆急行コラボ乗車券も登場 熱川バナナワニ園で絵本『パプワくん』発売記念コラボ開催描き下ろし入園券やスタンプラリー、コラボカフェを展開柴田亜美氏の来園記念トークや伊豆急行コラボ乗車券も登場

熱川バナナワニ園が、絵本『パプワくん』の発売を記念したスペシャルコラボイベントを開催します。

実業之日本社および伊豆急行との共同企画として、伊豆エリアを舞台にした企画が展開されます。

柴田亜美氏の描き下ろしコラボイラストや来園記念トークイベントも楽しめます。

熱川バナナワニ園「絵本『パプワくん』発売記念コラボ」

開催期間：2026年7月9日(木)から9月30日(水)まで開催場所：熱川バナナワニ園共同企画：実業之日本社、伊豆急行対象書籍：絵本『パプワくん』刊行日：2026年7月9日

熱川バナナワニ園は、温泉熱を活用してワニの飼育や熱帯植物の栽培を行う施設です。

今回のコラボでは、バナナとワニの魅力に『パプワくん』の明るく楽しい世界観が加わります。

柴田亜美氏が、パプワくん、チャッピー、シンタローを熱川バナナワニ園公式キャラクター「熱川ばにお」をモチーフにした着ぐるみ姿で描き下ろしています。

園内を巡るスタンプラリーと限定入園券

特典：本イベント限定のオリジナル缶バッジ参加条件：園内を巡ってスタンプをすべて集めた方入園券：描き下ろしイラストを使用した本イベント限定デザイン販売条件：なくなり次第終了

スタンプラリーは、園内を巡りながら『パプワくん』の世界に触れられる企画です。

コラボ限定入園券には、描き下ろしコラボイラストを使った特別なデザインがあります。

黄色のドット背景にパプワくん、チャッピー、シンタローが描かれた入園券は、来園の記念としても楽しめます。

コラボカフェとフォトスポット

コラボカフェ：園内フルーツパーラー内容：オリジナルフード・ドリンクフォトスポット：等身大キャラクターパネル

園内フルーツパーラーでは、『パプワくん』の世界観をイメージしたオリジナルフード・ドリンクが販売されます。

フォトスポットには等身大キャラクターパネルが設置され、『パプワくん』の世界の中で記念撮影ができます。

描き下ろしコラボグッズ

販売予定商品：アクリルキーホルダー、クリアファイル、ミニタオル、コインポーチ、Tシャツ、トートバッグ、マグカップ、ステッカー、アートキャンバス※商品内容は変更となる場合があります

コラボグッズには、描き下ろしコラボイラストを使用したアイテムがそろいます。

身につけるものから日常で使えるものまで並び、『パプワくん』と熱川バナナワニ園のコラボを持ち帰れます。

特別企画展「んばば！んばば！ん？ばなな？わに？な植物展」

特別企画展では、名前に「バナナ」や「ワニ」が付く植物、ワニの皮膚や歯を思わせる植物、バナナの香りがする植物などが集まります。

熱川バナナワニ園ならではの多彩な植物コレクションから、『パプワくん』の世界観にも通じるユニークな植物が展示されます。

子どもから大人まで、楽しみながら植物の魅力に触れられます。

柴田亜美先生 来園記念トークイベント

開催日時：7月26日(日)14:30から所要時間：約45分間参加方法：当日12:00より園内にて整理券を配布ゲスト：国立科学博物館動物研究部 吉川夏彦先生進行役：神山 浩子園長

柴田亜美先生の来園記念トークイベントでは、吉川夏彦先生をゲストに迎え、ワニについて楽しく学べます。

神山 浩子園長が進行役を務め、子どもから大人まで楽しめる時間が用意されています。

伊豆急行のコラボ記念乗車券

販売期間：2026年7月9日(木)から9月30日(水)まで販売場所：伊豆熱川駅販売予定数：限定1,000枚

伊豆急行では、コラボレーションにあわせて限定デザインのコラボ記念乗車券が販売されます。

熱川バナナワニ園でのイベントとあわせて、伊豆エリアで『パプワくん』のコラボを楽しめます。

30年来のご縁から実現したコラボ

柴田亜美先生は、かつて『南国少年パプワくん』の取材で熱川バナナワニ園を訪れ、当時の園長に直筆の色紙を贈りました。

その色紙を手にして喜んでいた少女が大人になり、現在は熱川バナナワニ園の園長・神山 浩子として園を受け継いでいます。

今回のコラボレーションは、30年来のご縁から話が広がり、伊豆急行の協力も得て実現しています。

絵本『パプワくん』

タイトル：パプワくん著者名：柴田亜美刊行日：2026年7月9日定価：1,650円(税込)体裁：A4変形判頁数：32頁

絵本『パプワくん』は、『南国少年パプワくん』の世界観をもとに、柴田亜美氏が全ページを描き下ろした新作絵本です。

パプワくんとチャッピー、パプワ島のへんてこりんな仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

“ともだちになること”のまっすぐな楽しさが、世代を超えて楽しめる一冊になっています。

バナナとワニの施設ならではの企画に、『パプワくん』のにぎやかな世界観が重なります。

描き下ろし入園券や園内企画、トークイベントを通して、伊豆エリアで特別なコラボ体験を楽しめます。

『パプワくん』コラボの紹介でした。

よくある質問

Q. 熱川バナナワニ園「絵本『パプワくん』発売記念コラボ」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年7月9日(木)から9月30日(水)までです。

Q. スタンプラリーではどんな特典がありますか？

A. 園内を巡ってスタンプをすべて集めた方に、本イベント限定のオリジナル缶バッジがプレゼントされます。

Q. 柴田亜美先生の来園記念トークイベントはいつ行われますか？

A. 7月26日(日)14:30から約45分間実施され、当日12:00より園内で整理券が配布されます。

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