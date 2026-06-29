和のラグジュアリーを提案！ SAI HOMES「WATEI EDITION」

記事ポイント SAI HOMESが高級リフォームブランド「WATEI EDITION」を開始陰影・余白・静寂を現代の住空間に取り入れる邸宅プロジェクト年間10邸限定で個別面談から施工品質管理までワンストップ提供 SAI HOMESが高級リフォームブランド「WATEI EDITION」を開始陰影・余白・静寂を現代の住空間に取り入れる邸宅プロジェクト年間10邸限定で個別面談から施工品質管理までワンストップ提供

トータルアセットパートナーズが運営する住宅ブランドSAI HOMESは、Old Kanとの業務提携により、高級リフォームブランド「WATEI EDITION」を2026年6月24日に開始しました。

日本の美意識を再解釈し、建築・素材・家具・照明を一体で設計する少数限定の邸宅プロジェクトです。

SAI HOMES「WATEI EDITION」

開始日：2026年6月24日ブランド名：WATEI EDITION(ワテイエディション)提供内容：高級住宅リフォーム、空間設計、素材選定、家具・照明提案、施工品質管理対象：富裕層、経営者層、既存住宅を上質に再構築したい方提案内容：日本の美意識を再解釈したモダン・ラグジュアリー空間提携先：Old Kan展開：年間10邸限定

WATEI EDITIONは、日本古来の美意識である「陰影」「余白」「静寂」を現代の住空間へ再構築し、建築・素材・家具・照明を一つの思想として統合する邸宅プロジェクトです。

単なる設備更新や内装変更にとどまらず、住まい手の価値観や人生観までを空間に映すブランドです。

建築・素材・家具・照明を一体で整える空間設計

WATEI EDITIONは、設計、施工、インテリア、素材、家具、照明を分断せず、一つの世界観として整えます。

SAI HOMESが担う施工品質と現場管理の知見に、Old Kanが持つ空間デザインの思想を掛け合わせ、現場での納まり、素材の見え方、細部の仕上がりまで整えます。

LDKでは間接照明、木目、石の質感をひと続きに整え、日常のくつろぎと来客時の迎賓性を同じ空間の中に共存させます。

洗面空間では石の壁面や浮遊感のあるカウンター、やわらかな照明により、朝と夜の身支度が静かな儀式になるような時間を生み出す設計です。

浴室では湯気、石、木、灯りが重なることで、一日の余韻をほどく私邸の湯時間をつくります。

既存住宅を体験するものへ高める高級リフォーム

住宅市場では新築住宅だけでなく、既存住宅を自分らしく再編集するリフォーム・リノベーションへの関心が高まっています。

特に富裕層や経営者層を中心に、住まいを単なる生活の場ではなく、日々の時間の質や美意識を映し出す空間として捉えるニーズが広がっています。

高価格帯の住宅リフォームでは、素材の高級感や設備のグレードに加え、光の入り方、視線の抜け、家具の高さ、照明の陰影、余白の取り方まで含めた総合的な空間設計が求められています。

WATEI EDITIONは、図面だけでは表現しきれない空気感、素材だけでは語れない質感、空間だけでは完結しない暮らしの美しさを重視します。

大量生産型の住宅提案ではなく、一邸ごとの背景や住まい手の価値観に向き合い、住宅を所有するものから体験するものへと高めることを目指しています。

個別面談から施工品質管理までワンストップで提供

WATEI EDITIONでは、個別面談による要望整理から、設計、素材選定、家具・照明提案、施工品質管理までが一体の提供範囲です。

対象は、既存住宅を上質に再構築したい富裕層・経営者層を中心に、日常の住空間にホテルライクな心地よさや、日本の美意識を取り入れたい方々です。

量を追うのではなく密度を追求し、住まい手の価値観や人生観に寄り添った邸宅づくりへつなげます。

SAI HOMESとOld Kanは、住まいを単なる建築物としてではなく、暮らしそのものを整える体験として提案します。

代表コメントと提携先コメント

トータルアセットパートナーズの齊藤 雄太氏は、住宅は人生の中で最も長い時間を過ごす場所の一つであり、単に住まいをきれいにするのではなく、その先にある暮らし方や時間の質まで設計したいと述べています。

齊藤氏は、WATEI EDITIONを日本人が本来持つ美意識を現代の住空間へ継承するプロジェクトとし、SAI HOMESの施工品質とOld Kanのデザイン思想を掛け合わせることで、住まいという体験そのものの価値を高めるとしています。

Old Kanの浦田 晶平氏は、優れた空間デザインは図面やスペックだけで完結するものではなく、光の移ろい、素材の肌触り、考え抜かれた納まりなど、様々なディテールの集積によって上質な空気感が生まれると述べています。

浦田氏は、WATEI EDITIONでこれまでの日本的な設えをモダンに再解釈し、暮らしのあらゆる所作が美しく引き立つ空間を仕立てるとしています。

WATEI EDITIONは、陰影、余白、静寂を現代の住空間へ取り入れ、日々の時間の質や美意識を映し出す住まいをつくります。

建築・素材・家具・照明を一体で整えることで、暮らしの所作まで美しく引き立つ和のラグジュアリーを体験できます。

SAI HOMES「WATEI EDITION」の紹介でした。

よくある質問

Q. WATEI EDITIONはどのようなブランドですか？

A. WATEI EDITIONは、日本古来の美意識である「陰影」「余白」「静寂」を現代の住空間へ再構築し、建築・素材・家具・照明を一つの思想として統合する高級リフォームブランドです。

Q. WATEI EDITIONは誰を対象にしていますか？

A. WATEI EDITIONは、富裕層、経営者層、既存住宅を上質に再構築したい方を対象に、日常の住空間にホテルライクな心地よさや日本の美意識を取り入れる提案を行います。

Q. WATEI EDITIONではどの範囲まで提供しますか？

A. WATEI EDITIONでは、個別面談による要望整理から、設計、素材選定、家具・照明提案、施工品質管理までが一体の提供範囲です。

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