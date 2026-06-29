500点以上を名古屋で試着！ オレフィーチェ「ジュエルーム in 名古屋」

記事ポイント オレフィーチェ「ジュエルーム in 名古屋」を3日間開催リングやネックレスなど500点以上のジュエリーを自由に試着完全セルフサービス型で接客なし、自分のペースで比較可能 オレフィーチェ「ジュエルーム in 名古屋」を3日間開催リングやネックレスなど500点以上のジュエリーを自由に試着完全セルフサービス型で接客なし、自分のペースで比較可能

オレフィーチェが、500点以上のジュエリーを自由に比較・試着できる体験イベント「ジュエルーム in 名古屋」を開催します。

開催日は2026年7月10日から7月12日までの3日間です。

会場では、普段はオンラインショップでしか見ることのできない商品を実際に手に取れます。

オレフィーチェ「ジュエルーム in 名古屋」

イベント名：ジュエルーム in 名古屋開催日：2026年7月10日から7月12日開催時間：7月10日 16時開場、19時閉場、最終入場18時開催時間：7月11日 11時開場、19時閉場、最終入場18時開催時間：7月12日 11時開場、17時閉場、最終入場16時会場：アルベホール名古屋所在地：愛知県名古屋市東区東桜1丁目3-8 ヴェッセル丸杉ビル B1Fアクセス：名古屋市営名城線久屋大通駅 徒歩3分、名古屋市営東山線栄駅 徒歩10分入場料：無料展示数：500点以上

オレフィーチェは、高品質なK18・プラチナ・天然ダイヤモンドにこだわるジュエリーブランドです。

「ジュエルーム」は、同ブランドが全国各地で開催している完全セルフサービス型試着イベントです。

名古屋での前回開催では100組以上が来場し、東海エリアから好評を受けて再び開催されます。

500点以上のジュエリーを自由に試着

会場には、リング、ネックレス、ピアスなど、オレフィーチェの人気商品から新作まで500点以上のジュエリーが並びます。

黒いジュエリーケースには細身のリングやネックレスが並び、星形モチーフやしずく形モチーフも見比べられます。

オンラインショップで気になっていた商品も、着け心地や輝きを実際に確かめながら選べます。

接客なしで自分のペースで比較

「ジュエルーム」は、スタッフによる接客を行わない完全セルフサービス型の空間です。

会場では、まるで美術館を巡るように、自分のペースでジュエリーを見ながら試着できます。

手持ちのジュエリーとのコーディネートを確かめたい商品も、気になる組み合わせを自由に比較できます。

購入は後日オンラインショップで検討

「ジュエルーム in 名古屋」では、会場で商品を試したあと、購入は後日オンラインショップで検討できます。

専門スタッフへの相談を希望する場合は、オンライン接客サービス「オンラインオレフィーチェ」を利用できます。

詳細な開催内容、オンライン整理券、展示予定アイテム一覧は、近日中に公式サイトおよび各種SNSで順次公開予定です。

日常に寄り添うオレフィーチェのジュエリー

オレフィーチェは、2009年に「確かな品質のジュエリーを適正な価格でお客様に届けたい」という想いのもと誕生しました。

戸越銀座の小さなアトリエからスタートし、「レガトゥーラ」シリーズや「ラウラ」シリーズなど、日常に寄り添うジュエリーを展開しています。

2026年3月にはブランド初となるオープンアクセス型店舗「OREFICE 表参道店」をオープンし、ブランドの世界観やジュエリーの魅力を直接体験できる場を広げています。

500点以上のジュエリーを実際に見て、着けて、比べられる体験イベントです。

オンラインでは伝わりにくい輝きや着け心地を、自分のペースでじっくり味わえます。

オレフィーチェ「ジュエルーム in 名古屋」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ジュエルーム in 名古屋」はいつ開催されますか？

A. 「ジュエルーム in 名古屋」は、2026年7月10日から7月12日までの3日間、アルベホール名古屋で開催されます。

Q. 会場ではどのようなジュエリーを試着できますか？

A. 会場では、リング、ネックレス、ピアスなど、オレフィーチェの人気商品から新作まで500点以上のジュエリーを試着できます。

Q. 「ジュエルーム」はスタッフによる接客がありますか？

A. 「ジュエルーム」は完全セルフサービス型のため、会場での接客対応はなく、自分のペースで商品を比較できます。

Q. 試着した商品は会場で購入できますか？

A. 商品の購入は会場ではなく、後日オンラインショップでゆっくり検討できます。

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