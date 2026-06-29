森永乳業の「マウントレーニア クリーミー」シリーズが、サンリオキャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」とコラボレーション！

「マウントレーニア クリーミーとちおとめ苺ラテ」と「マウントレーニア クリーミーほうじ茶ラテ」が数量限定で発売されます☆

森永乳業「マウントレーニア クリーミー」サンリオキャラクターパッケージ

価格：各190円（税別）

発売日：2026年7月上旬

種類：全2種（マウントレーニア クリーミーとちおとめ苺ラテ、マウントレーニア クリーミーほうじ茶ラテ）

取扱店舗：全国の量販店、コンビニエンスストア、一般小売店、自販機

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」とコラボレーションした「マウントレーニア クリーミーとちおとめ苺ラテ」「マウントレーニア クリーミーほうじ茶ラテ」が、数量限定で登場！

「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランドです。

「ミルクとコーヒーを中心とした幅広い飲用体験を通じて、一人ひとりの心の拠り所になること」を目指した「マウントレーニア」は、いつでもどこでも手軽に楽しむことができるエスプレッソ＆ミルクの味わいや、リフレッシュ＆リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりを提供してくれます。

1993年2月の発売から33年目を迎えた2025年には、累計売上本数が100億本を突破しました。

今回のコラボ対象となる「マウントレーニア」の「クリーミー」シリーズは、こだわりの素材とミルクの絶妙なバランスが楽しめる、コーヒー不使用のチルドカップドリンク。

コーヒーが苦手な方でも、マウントレーニアの世界観が楽しめます。

「マウントレーニア クリーミーとちおとめ苺ラテ」は国産とちおとめ果汁の甘さとミルクの甘さの絶妙なバランスが、「マウントレーニア クリーミーほうじ茶ラテ」は国産ほうじ茶の香ばしさとミルクの甘さの絶妙なバランスが特長。

そんな「マウントレーニア」の「クリーミー」シリーズのパッケージに、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」が登場します☆

第1弾

第1弾は、2026年7月上旬より、各キャラクターが夏を満喫するファッションで登場する限定パッケージを展開。

ハイビスカスやサングラスなどで、かわいらしく夏を楽しむ「ハローキティ」たちに注目です！

第2弾

第1弾の予定数量がなくなり次第、第2弾が登場。

カフェでリラックス＆おもてなしをする姿をデザインした限定パッケージです☆

幅広い世代に人気のあるサンリオのキャラクターたちと、コーヒー不使用で甘くまったりとした味わいの「マウントレーニア」の「Creamy」シリーズがコラボレーションし、更なる癒やしを届けてくれます。

「マウントレーニア×サンリオキャラクターズ みんなでくり〜み〜♪キャンペーン」

キャンペーン期間：2026年7月14日（火）10:00〜9月11日（金）17:00

対象商品：マウントレーニア クリーミーとちおとめ苺ラテ、マウントレーニア クリーミーほうじ茶ラテ

賞品：

・Aコース「マウントレーニア」コラボオリジナルぬいぐるみマスコット ハローキティ 100名

・Bコース「マウントレーニア」コラボオリジナルぬいぐるみマスコット ポムポムプリン 100名

・Cコース「マウントレーニア」コラボオリジナルぬいぐるみマスコット シナモロール 100名

・Dコース「マウントレーニア」コラボオリジナルぬいぐるみマスコット ポチャッコ 100名

※景品のデザイン・仕様は変更になる可能性があります

「マウントレーニア」の「クリーミー」シリーズを対象としたプレゼントキャンペーン「マウントレーニア×サンリオキャラクターズ みんなでくり〜み〜♪キャンペーン」を実施！

対象ドリンクいずれかを3本購入し、キャンペーンサイトからレシートを撮影した写真をアップロードすると、抽選で「マウントレーニア」とサンリオの人気キャラクターがコラボしたオリジナルのぬいぐるみマスコットが当たるキャンペーンです。

全16種のデザインが楽しめる、サンリオキャラクターたちの数量限定コラボパッケージ！

「マウントレーニア クリーミー」サンリオキャラクターパッケージは、2026年7月上旬より、全国の量販店、コンビニエンスストア、一般小売店、自販機にて登場します。

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 670752

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