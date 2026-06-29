カラフルな赤べこが集合！ 明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」が6月末より順次発売赤、青、黄、緑などカラフルな赤べこをぷっくり立体デザイン福島県内の観光施設や道の駅、駅売店で税込550円で販売 明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」が6月末より順次発売赤、青、黄、緑などカラフルな赤べこをぷっくり立体デザイン福島県内の観光施設や道の駅、駅売店で税込550円で販売

明星企画が「カラーべこぷっくりキラキラシール」を2026年6月末より順次発売します。

2026年4月に発売した「赤べこぷっくりキラキラシール」に続く第2弾商品です。

赤べこをカラフルにアレンジした「カラーべこ」をテーマにした、ぷっくりとした立体感のあるシールです。

明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」

名称：カラーべこぷっくりキラキラシール発売日：2026年6月末より順次発売予定価格：税別 500円(税込 550円)販売場所：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

明星企画の「カラーべこぷっくりキラキラシール」は、福島の郷土民芸品「赤べこ」をもっと身近に、もっと楽しく感じられるシール商品です。

第2弾となる今回は、赤べこをカラフルにアレンジした「カラーべこ」がテーマになっています。

赤べこの伝統的な魅力を残しながら、ポップで親しみやすいデザインに仕上げられています。

赤、青、黄、緑、ピンク、黒のカラーべこ

赤、青、黄、緑、ピンク、黒など、個性豊かなカラーべこがデザインされています。

白いシール台紙には、赤べこ風キャラクターが多数配置されています。

お子様から大人まで幅広い世代で楽しめる商品になっています。

ぷっくり立体感とキラキラ加工

「カラーべこぷっくりキラキラシール」は、ぷっくりとした立体感のある仕様です。

透明樹脂加工による盛り上がりと、キラキラと輝く加工があります。

硬めの素材を使用しているため、凹みにくく丈夫な作りです。

スマートフォンケースやノートに貼れるシール

「カラーべこぷっくりキラキラシール」は、スマートフォンケースやノート、キャリーケースなどに貼って楽しめます。

お土産やコレクション、シール交換にもおすすめされています。

赤べこを身近な持ち物に加えられる、福島らしいシール商品です。

カラフルにアレンジされた赤べこが、身近な持ち物に楽しい彩りを添えます。

ぷっくりとした立体感とキラキラ加工で、ノートやキャリーケースでも存在感を楽しめます。

カラーべこシールの紹介でした。

よくある質問

Q. 「カラーべこぷっくりキラキラシール」はいつ発売されますか？

A. 2026年6月末より順次発売予定です。

Q. 「カラーべこぷっくりキラキラシール」の価格はいくらですか？

A. 価格は税別 500円(税込 550円)です。

Q. 「カラーべこぷっくりキラキラシール」はどこで販売されますか？

A. 福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で販売されます。

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