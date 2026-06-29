全国891件中44件を支援！ 東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金2026 採択支援実績」

記事ポイント 東京経営サポーターが全国891件中44件の採択支援実績を達成デジタル化・AI導入補助金2026通常枠の申請支援が対象ITベンダー連携による中小企業のDX推進をサポート 東京経営サポーターが全国891件中44件の採択支援実績を達成デジタル化・AI導入補助金2026通常枠の申請支援が対象ITベンダー連携による中小企業のDX推進をサポート

東京経営サポーターが、デジタル化・AI導入補助金2026通常枠の第1次公募における採択支援実績を発表しました。

同社は全国採択件数891件のうち44件の採択支援実績を達成し、補助金申請支援の実績を示しています。

東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金2026 採択支援実績」

発表日：2026年6月23日対象：デジタル化・AI導入補助金2026通常枠 第1次公募支援実績：44件全国採択件数：891件割合：約4.9％累計採択件数：10年間で2,900社超

東京経営サポーターは、事業計画書作成や補助金申請を支援し、デジタル化・AI導入補助金でITベンダーとの連携による申請支援を行っています。

中小企業等のデジタル化とDX推進を支える補助金

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金です。

ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があり、補助金活用は営業提案の一環として進んでいます。

ITベンダーと連携する申請支援

東京経営サポーターは、これまで培ってきた補助金申請のノウハウを活かし、ITベンダーとの連携による申請支援を行っています。

デジタル化・AI導入補助金は旧IT導入補助金としても案内され、同社の採択件数は10年間で累計2,900社を超えています。

44件の採択支援実績が示す申請支援の広がり

第1次公募の採択支援実績44件は、全国採択件数891件のうち約4.9％にあたります。

今回の採択結果は、中小企業等の円滑な補助金活用とデジタル化・DX推進に向けた支援の広がりを示しています。

ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金は、中小企業等のデジタル化やAI導入を進める選択肢になります。

ITベンダーと連携した申請支援により、ITツール導入を検討する中小企業等が補助金活用へ進めます。

デジタル化・AI導入補助金2026採択支援実績の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京経営サポーターの採択支援実績は何件ですか？

A. デジタル化・AI導入補助金2026通常枠の第1次公募で、東京経営サポーターは44件の採択支援実績を達成しています。

Q. デジタル化・AI導入補助金はどのような補助金ですか？

A. 中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金です。

Q. 申請にはどのような連携が必要ですか？

A. ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があります。

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