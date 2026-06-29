「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」

ハウステンボスを中心に活躍する「ハウステンボス歌劇団」が、2026年7月1日付で「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」に就任することが決定しました。

ハウステンボス歌劇団「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」就任決定

画像提供：ハウステンボス

就任日：2026年7月1日付

‟感動は国境を超える”という信念のもと、2013年7月、ハウステンボスに誕生した「ハウステンボス歌劇団」

場内にあるハウステンボス歌劇大劇場を中心としながらも、これまで国内外で公演を行い、海外では中国・タイ・カンボジア・カタール・ベトナム（ハノイ・ダナン）、国内では、愛知、福岡、大阪、茨城、兵庫などで公演実績がある歌劇団です。

女性だけで繰り広げられる少女歌劇の男役と娘役の舞台は、配役の妙はもとより、舞台演出や見ごたえのある華やかな衣装を楽しめる、日本が生んだ最高のエンターテインメント。

「雅(ブルーローズ)」「輝(シャイン)」「華(フラワー)「凛(ハート)」「翔(ウィング)」「奏(ハピネス)」という多彩なチームで構成されています。

そんな「ハウステンボス歌劇団」が、「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」に就任決定！

「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」とは、文化・観光・国際・物産・スポーツ分野におけるインバウンド誘客を推進するに当たり、幅広い人脈と誘客に向けた発信力等を有する団体に、長崎県が委嘱するものです。

ハウステンボス歌劇団は、2013年の設立以来、女性のみで構成される歌劇団として、ハウステンボス歌劇大劇場を中心に歌劇やレビューショーをお届けし、九州・全国の多くのファンの方々に長きにわたり愛されてきました。

そして、国内外の公演活動など、長崎県の魅力をインバウンドにも訴求できる団体として認められ、この度の就任に至りました。

これまでにない感動と興奮をゲストに届け、長崎全体の魅力向上と、国内外からの誘客促進に、より一層貢献。

「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」への就任が決定した「ハウステンボス歌劇団」の紹介でした。

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