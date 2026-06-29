ロゴ入りバスケット付き！ P.F.S.「BASKET CART」

記事ポイント P.F.S.「BASKET CART」がロゴ入りバスケット付きで復活P.F.S.ロゴ入りバスケット2つとフックをセット洗濯物や食材ストック、台所ワゴンとして使えるアメリカ製カート P.F.S.「BASKET CART」がロゴ入りバスケット付きで復活P.F.S.ロゴ入りバスケット2つとフックをセット洗濯物や食材ストック、台所ワゴンとして使えるアメリカ製カート

ユナイテッドパシフィックスが、P.F.S.ロゴ入りバスケットがセットになった「BASKET CART」の再販を開始しました。

アメリカのスーパーマーケットに並ぶ銀色のショッピングカートを、日本の暮らしへ持ち込んだ一品です。

国内のスーパーで見るものよりひとまわり小さい作りで、廊下や部屋の隅、台所で使えます。

P.F.S.「BASKET CART」

製品名：BASKET CART価格：￥53,900(税込)素材：スチール、プラスチック原産国：アメリカ内容：P.F.S. PARTS CENTERのロゴをプリントしたバスケット2つセット

P.F.S.「BASKET CART」は、アメリカのショッピングカートの原型をほぼそのままに、日常の道具として使えるサイズへ取り入れたカートです。

長らく品切れでしたが、多くのお客様の声を受けて数年ぶりに復活しました。

銀色のスチールフレームとプラスチックバスケットの組み合わせが、無骨な佇まいと機能そのものの美しさを見せます。

暮らしに置きやすいひとまわり小さいサイズ

「BASKET CART」は、国内のスーパーで見るものよりひとまわり小さい作りです。

廊下で押してもぶつかりにくく、部屋の隅に置いても圧迫感がありません。

冷蔵庫横や壁際の隙間に置きやすく、食材のストックにも使えます。

台所のワゴン代わりにも使える2段構造

2段構成のバスケットは、台所のワゴン代わりとして使えます。

キッチンやダイニング脇に置くことで、住まいの中で省スペースに使えるサイズ感が伝わります。

P.F.S. PARTS CENTERのロゴ入りバスケットが、日用品を置く場所にもアメリカ製ショッピングカートらしい表情を加えます。

洗濯物を運ぶランドリーワゴンにも活躍

「BASKET CART」は、洗濯物を運ぶランドリーワゴンとしても使えます。

大型乾燥機の前に置いた姿は、コインランドリーで洗濯物をまとめて運ぶ使い方を示しています。

シルバーのフレームとグレーのバスケットが、無骨な空間にもなじみます。

バスケットとフックで使い方が広がる細部

「BASKET CART」には、地味に便利なフックがあります。

黒いグリップ付きのハンドルとグレーのバスケットが、手で押して使う道具としての扱いやすさを支えます。

布バッグを掛けられる細部により、買い物後の荷物や家の中の小物をまとめる使い方にもつながります。

形状と素材が引き立つシンプルな佇まい

白いレンガ壁の前に置いた「BASKET CART」は、2段構造、ロゴ入りバスケット、キャスターの形状がまとまって見えます。

スチールフレームとプラスチックバスケットの組み合わせが、工業的な質感を暮らしの道具として見せています。

アメリカのスーパーマーケットに並ぶ銀色のカートを、部屋の中で使える日用品として楽しめます。

洗濯物、食材ストック、台所のワゴン代わりなど、暮らしの中で使う場面を選べるカートです。

無骨な佇まいとP.F.S.ロゴ入りバスケットが、日常の道具にアメリカ製ショッピングカートの存在感を添えます。

P.F.S.「BASKET CART」の紹介でした。

よくある質問

Q. P.F.S.「BASKET CART」はどんな商品ですか？

A. アメリカのスーパーマーケットに並ぶ銀色のショッピングカートの原型をほぼそのままに、日本の暮らしへ持ち込んだ一品です。

Q. P.F.S.「BASKET CART」には何がセットになっていますか？

A. P.F.S. PARTS CENTERのロゴをプリントしたバスケットが2つセットになっています。

Q. P.F.S.「BASKET CART」はどんな使い方ができますか？

A. 洗濯物を運ぶ用途や、台所のワゴン代わり、食材のストックなど、暮らしの中のさまざまな場面で使えます。

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