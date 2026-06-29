歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。連盟の直筆署名入り文書で発表した。田中は昨年9月、TBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）で理想の結婚相手について語っていた。

番組内で「パートナーに対して絶対に譲れないもの」が話題が上がると、田中は「他人同士が生きていくって本当に簡単なことじゃない。だから結婚している方とかましてやお子さん育てていらっしゃる方って本当に凄いなと思っていて…」と切り出し「完全に自分とは違うという生き物であることをお互いが自覚し、尊重しないと生きていけないんじゃないですかね。簡単に言うと、好きになったんだったら、嫌な部分も含めて全部好きにならないといけないよねということ。だから相手にはそんなに求めてはいけないよね、本来は」とパートナーとの関係性について語った。

その上で「ただ、私は異性関係がだらしないのだけは本当に無理なので、それだけは付き合う前に言います」と譲れない“条件”があることを告白。これを破ると「一発退場です」と即答していた。

2人の交際は2024年1月1日に一部週刊誌が報道。美容誌の企画での共演をきっかけに親交を深め、真剣交際へ発展したと伝えられていた。