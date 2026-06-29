亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

田中は現在、女優業にシフトしており、バラエティー番組への出演を抑えている。そんな中、田中の肉声が聴ける機会はTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）。「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストたちと軽快で奔放なトークを展開。「恋バナ」も連発していた。田中自身が「40のおばさん」などと自虐的に語るシーンも多くあった。ラジオは基本、収録放送で、同一ゲストが2週連続で登場する。

田中は昨年12月13日放送回で、「芸能界最強の占い師」ゲッターズ飯田に2026年を占ってもらっていた。飯田から「ここから3年間、いよいよ絶好調です」「2年前にやっと闇が明けました」などと言われ、田中は「本当？」と喜びの声を上げた。

続けて飯田から「2025年、26年、特に25年末、26年、27年は一番輝く時です。才能と魅力が絶好調に輝きます。今まで助けていた人に今後、これから助けられます。支えてた人に支えられたりとか、いろんな縁がつながってきます。仕事もプライベートも一番充実する1年になります。かなり楽しくなっってくるので。仕事と愛がまとめて総取りする2年間が始まる」と占われた。

田中は「仕事も恋もどっちも手に入るってことあるんですか？」と驚くと、飯田からは「めったにないけど、いよいよ始まります。ここで逃したら知らないですよ？」と言われた。田中は「いやん、来た！」と喜びの声を上げた。

飯田によると、田中にとって40歳は区切りだといい、「結婚するとか、エリアが変わるとか。やりたいことが変わるみたいな」と説明された。

亀梨は直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。