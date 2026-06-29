夜、暑いからと飼い主さんと別々に寝ることにしたわんちゃん。しかし、朝になると飼い主さんの顔の上に乗って文句を言い始めたのだとか！その光景が「可愛すぎてたまんない♡」「めっちゃおしゃべりするw」などの声が殺到し、記事執筆時点で153万回以上も再生されています。

【動画：夜、暑いからと飼い主と別々で寝た犬→朝になると『顔の上』に乗ってきて…理不尽すぎる光景】

夜、暑いからと別々で寝たら…

Instagramアカウント「おてんばルク(@ruku__717)」さまは、元気で甘えん坊なワンコ「ルク」ちゃんと飼い主さんの暮らしを紹介しているアカウントです。

いつも飼い主さんと一緒に寝ているルクちゃんでしたが、この日は暑かったため、自分から飼い主さんと離れて寝ることにしたのだそう。しかし、朝になると……

飼い主さんの顔の上に乗り、「ン～～～～……」と文句とも寂しいアピールとも取れるような切なげな声を出していたのだそう。

顔に密着して甘えるルクちゃん

その後も飼い主さんの顔の上にピッタリ密着しながら文句を言い続けていたというルクちゃん。いつも一緒に寝ているからこそ、よほど1匹で寝るのが寂しかったのでしょう。

そんなルクちゃんを見て、飼い主さんは「（夜は）一緒に寝てたでしょ？」と問いかけたといいます。そう、離れていったのは、ルクちゃんなのです（笑）

しかし、ルクちゃんはご不満な様子。「ウゥ～～～」と少し高めの寂しそうな甘えた声を出し、若干不満を訴えるような様子を見せていたとか。

甘え方が可愛すぎると話題に

その後もなかなか顔の上から動こうとしなかったというルクちゃん。

それでも無理やり退かそうとすることはなく、ルクちゃんの気持ちに寄り添う優しい飼い主さんなのでした。

ふたりの可愛らしいやりとりは、Instagramでも大反響！「甘え方に声が漏れててめちゃくちゃかわいい」「可愛過ぎてギルティ♡」「私もされたい」といった声が殺到しています。

普段から甘えん坊だというルクちゃん。

そんなルクちゃんの可愛らしく社交的な姿は、Instagramアカウント「おてんばルク(@ruku__717)」さまで紹介されています。

ルクちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「おてんばルク(@ruku__717)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。