「史上最弱。フランスは難なく8強へ」元名古屋65歳がドイツをぶった切る！過去の栄光に依存する古豪？「思い出してほしい…」【W杯】
“復活”を証明できるか。
38歳の若き名将ユリアン・ナーゲルスマンが率いるドイツ代表は、北中米ワールドカップの初戦で初出場のキュラソーを7−1で粉砕。続くコートジボワール戦も2−1で勝利し、1試合を残してグループステージ首位通過を決めた。
ただ、メンバーを入れ替えずに臨んだ最終節は、1分1敗と苦しんでいたエクアドルに1−2でまさかの黒星を喫した。もっとも、その前のコートジボワール戦も、終了間際の決勝弾で何とか逆転勝ちだったということもあり、厳しい声が少なくない。
元イングランド代表FWゲーリー・リネカー氏も批判的な1人だ。ドイツメディア『Sky Sport Germany』によれば、現役最後は名古屋でプレーした65歳は、フランス紙『L'Equipe』で次のような見解を示した。
「間違っているかもしれないが、これは私が今まで見てきた中で最も弱いドイツ代表の1つだと思う。フランスは難なく準々決勝に進出できるだろう」
決勝トーナメントのすぐ横の山は、フランス対スウェーデンであり、仮にラウンド16がドイツ対フランスとなった場合、後者が楽に勝てると考えているようだ。
ドイツは前回大会では日本に1−2で逆転負けするなどし、E組3位で敗退。さらに前々回大会も決勝トーナメント進出を逃しており、今回は3大会ぶりのグループステージ突破となったなか、リネカー氏はこうも語った。
「ドイツは過去の栄光に依存している。過去2回のワールドカップでは、グループステージを突破することさえできなかったことを思い出してほしい。だから、（フランスの）みんなは安心して眠れるだろう」
2014年大会の王者は目の覚めるような戦いを見せ、自分たちの翌日にラウンド32を戦うフランスとスウェーデンに恐怖を与え、安眠を妨げたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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38歳の若き名将ユリアン・ナーゲルスマンが率いるドイツ代表は、北中米ワールドカップの初戦で初出場のキュラソーを7−1で粉砕。続くコートジボワール戦も2−1で勝利し、1試合を残してグループステージ首位通過を決めた。
ただ、メンバーを入れ替えずに臨んだ最終節は、1分1敗と苦しんでいたエクアドルに1−2でまさかの黒星を喫した。もっとも、その前のコートジボワール戦も、終了間際の決勝弾で何とか逆転勝ちだったということもあり、厳しい声が少なくない。
「間違っているかもしれないが、これは私が今まで見てきた中で最も弱いドイツ代表の1つだと思う。フランスは難なく準々決勝に進出できるだろう」
決勝トーナメントのすぐ横の山は、フランス対スウェーデンであり、仮にラウンド16がドイツ対フランスとなった場合、後者が楽に勝てると考えているようだ。
ドイツは前回大会では日本に1−2で逆転負けするなどし、E組3位で敗退。さらに前々回大会も決勝トーナメント進出を逃しており、今回は3大会ぶりのグループステージ突破となったなか、リネカー氏はこうも語った。
「ドイツは過去の栄光に依存している。過去2回のワールドカップでは、グループステージを突破することさえできなかったことを思い出してほしい。だから、（フランスの）みんなは安心して眠れるだろう」
2014年大会の王者は目の覚めるような戦いを見せ、自分たちの翌日にラウンド32を戦うフランスとスウェーデンに恐怖を与え、安眠を妨げたいところだ。
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