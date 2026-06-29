「圧倒的美スタイル！」元NHKアナ・中川安奈、美脚ショットに反響「可愛い綺麗を通り越して女神様や」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは6月29日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ動画を公開しました。
【動画】中川安奈の美脚
コメントでは「めっちゃくちゃ可愛い〜」「可愛い綺麗を通り越して女神様や」「可愛すぎる」「よくお似合いです」「美脚すぎる!!」「圧倒的美スタイル！」「日本勝ちます 応援する」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】中川安奈の美脚
「よくお似合いです」中川さんは「Ready for BR×JP！！共闘 明日ユニフォーム、ホームとアウェイどっち着るか迷う」とつづり、1本の動画を投稿。ブラジルと日本それぞれの旗の横に立ち、ポーズを取る様子です。ミニ丈のボトムスを着用しており、美しい脚があらわになっています。
美脚ショットはほかにも！13日にも「古着屋さんでおすすめしてもらった レアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォーム」とつづり、美脚ショットを披露していた中川さん。デニムのショートパンツがよく似合っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)