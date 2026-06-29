【W杯2026】NHK、決勝トーナメントの放送日時発表 日本対ブラジルはBSで生中継【一覧あり】
NHKは29日、「FIFAワールドカップ2026」決勝トーナメントの放送日時について伝えた。
【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！ 世界に広がる日本サポーターの行動
地上波で決勝含む計15試合を生中継。また、日本代表の決勝トーナメント1回戦となる日本対ブラジルはBSで生中継する。
2回戦以降の日本代表の試合はすべて地上波で生中継。BSP4Kでは、決勝トーナメントも全試合を生中継と録画で放送する。
■放送日時
【決勝トーナメント1回戦】
6月29日（月） 総合テレビ 午前4時 南アフリカ vs.カナダ
6月30日（火） BS 午前2時 日本vs.ブラジル
6月30日（火） 総合テレビ 午前10時 オランダvs.モロッコ
7月1日（水） 総合テレビ 午前10時 メキシコvs.エクアドル
7月2日（木） 総合テレビ 午前5時 ベルギーvs.セネガル
7月2日（木） 総合テレビ 午前9時 アメリカvs.ボスニア・ヘルツェゴビナ
7月3日（金） 総合テレビ 午前4時 スペインvs.オーストリア
7月3日（金） Eテレ 午後0時 スイスvs.アルジェリア
7月4日（土） 総合テレビ 午前3時 オーストラリアvs.エジプト
【決勝トーナメント2回戦】
7月5日（日） 総合テレビ 午前2時 南アフリカvs.カナダの勝者
vs.
オランダvs.モロッコの勝者
7月6日（月） 総合テレビ午前5時 日本vs.ブラジルの勝者
vs.
コートジボワールvs.ノルウェーの勝者
7月8日（水） 総合テレビ 午前5時 スイスvs.アルジェリアの勝者
vs.
コロンビアvs.ガーナの勝者
7月12日（日） 総合テレビ 午前6時準々決勝
7月16日（木） 総合テレビ 午前4時準決勝
7月19日（日） 総合テレビ 午前6時3位決定戦
7月20日（月） 総合テレビ 午前4時決勝
【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！ 世界に広がる日本サポーターの行動
地上波で決勝含む計15試合を生中継。また、日本代表の決勝トーナメント1回戦となる日本対ブラジルはBSで生中継する。
2回戦以降の日本代表の試合はすべて地上波で生中継。BSP4Kでは、決勝トーナメントも全試合を生中継と録画で放送する。
■放送日時
【決勝トーナメント1回戦】
6月29日（月） 総合テレビ 午前4時 南アフリカ vs.カナダ
6月30日（火） BS 午前2時 日本vs.ブラジル
6月30日（火） 総合テレビ 午前10時 オランダvs.モロッコ
7月1日（水） 総合テレビ 午前10時 メキシコvs.エクアドル
7月2日（木） 総合テレビ 午前5時 ベルギーvs.セネガル
7月2日（木） 総合テレビ 午前9時 アメリカvs.ボスニア・ヘルツェゴビナ
7月3日（金） 総合テレビ 午前4時 スペインvs.オーストリア
7月3日（金） Eテレ 午後0時 スイスvs.アルジェリア
7月4日（土） 総合テレビ 午前3時 オーストラリアvs.エジプト
【決勝トーナメント2回戦】
7月5日（日） 総合テレビ 午前2時 南アフリカvs.カナダの勝者
vs.
オランダvs.モロッコの勝者
7月6日（月） 総合テレビ午前5時 日本vs.ブラジルの勝者
vs.
コートジボワールvs.ノルウェーの勝者
7月8日（水） 総合テレビ 午前5時 スイスvs.アルジェリアの勝者
vs.
コロンビアvs.ガーナの勝者
7月12日（日） 総合テレビ 午前6時準々決勝
7月16日（木） 総合テレビ 午前4時準決勝
7月19日（日） 総合テレビ 午前6時3位決定戦
7月20日（月） 総合テレビ 午前4時決勝