歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。亀梨がファンクラブサイトを通じ、直筆の文書で発表した。2人は2024年元日に熱愛が報じられて以降、その動向に注目が集まっていた。

亀梨は今月21日に放送された日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、結婚願望について語っていた。

2月に40歳の誕生日を迎えた亀梨。MCの俳優・山崎育三郎も同い年だが、結婚して3児のパパでもあり、亀梨は「想像つかないもん。プラスアルファ、ご家族とか…。自分で手いっぱいなのに」と、想像をめぐらせた。

女優の井桁弘恵からは「そこへの願望は？」と問われた。亀梨は「20代からあります。子供も好きだし」としながらも「好きだけど、自分があるシチュエーションって、おいっ子だったり、友達のお子さんとかって、“一点”じゃない。生活じゃないから、かわいいで収まるけど、やっぱり大変じゃない？そうじゃないところもいろいろあったりするわけじゃない？」と真剣に考えるが故の不安も吐露。

その上で、「いつかは自分も、という思いはあるけれど」と、本心を打ち明けていた。