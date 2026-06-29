グローバルオーディション番組「BOYS 2 PLANET」から誕生したK−POPボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが26日から3日間、神奈川・ぴあアリーナMMで、「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN−CON TOUR [STAR ROAD] in YOKOHAMA」を開催した。全公演ソールドアウトを記録し、約2万5千人のファンが熱狂。最新曲「OMG！」をはじめ、韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」など全17曲を披露し、トークやゲームコーナーを通じてファンとの交流も展開した。

オーディション番組のファイナルステージ曲「Never Been 2 Heaven」で幕開け。続く「Cinnamon Shake」はファンとともにデビューを祝うという意味が込められており、ALLYZ（ファンの呼称）とのかけ声もばっちりと決まり、会場の熱を上げた。

XINLON（シンロン、21）は「日本でファンコンサートができてうれシンロン」と自分の名前をもじってあいさつ。SANGHYEON（サンヒョン、18）は「今日は3、4、5、6倍頑張って、ステージをぶち壊します」と決意表明をした。

締めのあいさつでは、SANGHYEONが日本語の手紙を朗読。「大切な時間をくれてありがとうございます。僕たちをいつも輝かせてくれてありがとうございます」と心を込めて読み上げると、会場はあたたかな空気に包まれた。

アンコールでは、メンバー全員が作詞に参加した「WELCOME home」をサプライズでプレゼント。メンバーが愛情たっぷりに歌い上げると、客席にはペンライトの光が美しい波のように広がり、会場は温かな感動に包まれながらフィナーレを迎えた。

グループは8月に2ndミニアルバムのリリースも予定している。