亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

田中は現在、女優業にシフトしており、バラエティー番組への出演を抑えている。そんな中、田中の肉声が聴ける機会はTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）。「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストたちと軽快で奔放なトークを展開し、「恋バナ」も連発。田中自身が「40のおばさん」などと自虐的に語るシーンも多くあった。ラジオは基本的に収録放送で、同一ゲストが2週連続で登場する。

田中が今年1月3日放送回で、現在の理想の男性について語っていた。同放送回は、昨年12月に行われた公開収録の模様を収録。ゲストはピン芸人の永野だった。

公開収録の質問コーナーで今の理想の男性像を聞かれた田中は「信じられる人。信用出来る人。シンプルに。本当にシンプルになりました、いろんなことが」と切り出した。続けて「女友達とかは信頼関係で、というよりは、気が合うからとか一緒に居て楽しいとか、スケジュールが合うとかだけど、なんか男の人か…顔。顔も大事」と語ると、参加した一般ファンが爆笑した。永野からも「顔と信頼」と聞かれ、田中は「そう！」と返答し笑い飛ばした。

亀梨は直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。