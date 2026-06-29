「出産したらすぐ働け」結婚後に発覚した夫のモラハラな本性。そして義両親の孫への異常な執着。ゴミ人間たちに苦しめられた妻の痛快な復讐が始まる！【書評】
【漫画】本編を読む
『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』（ふくよかまるみ/KADOKAWA）は、「理想の結婚」の裏側にあった最悪の現実と、そこから始まる痛快な逆転劇を描いた作品だ。
主人公のナミは、優しく頼りがいのある年上の男性と結婚し、幸せな新婚生活が続くと信じていた。しかし、その期待はあっけなく裏切られる。結婚後に夫は態度を一変させ、妊娠中のナミに対して思いやりのない言葉を浴びせるようになる。「出産したらすぐ働け」と命じ、育児にも一切関わらない。かつての優しい面影は一切なく、モラハラ夫の本性を現すのだった。
そんな中、隣人の何気ない一言をきっかけに夫の不倫が発覚。しかもその関係は、なんと結婚前から続いていたものだった。夫のスマホに残されたメッセージや写真は、ナミが信じてきた時間を根こそぎ否定する内容で、読み手の心も深く抉ってくるのだ。
しかし、ここからのナミの変化こそ本作の見どころだ。泣き寝入りせず、自分の置かれた状況を冷静に見つめて反撃の準備を進めていく。そして迎えた3回目の結婚記念日。そこでナミが仕掛けた「仕返し」は期待を軽く超える痛快さなのでその目で確かめてほしい。
タイトルにある「ゴミ」という言葉は過激に聞こえるが、読み進めるうちに、これ以上にふさわしい言葉はないと納得してしまう。理不尽な状況に押しつぶされそうになりながらも、最後には自らの手で決着をつける流れが非常に気持ちいいため、「どうしようもないゴミ人間を懲らしめてスカッとする」作品をお求めなら本作を手にとってもらいたい。
文＝ちゃむ