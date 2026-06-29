亀梨和也＆田中みな実、結婚・妊娠発表にネット衝撃「ついに」「美男美女で絵になる夫婦」2024年にドラマ共演
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNの亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表。田中の第1子妊娠も明らかとなり、ネットでは祝福と驚きの声が多数寄せられている。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
亀梨は、自身の公式サイトにて「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメントし、2人の署名も添えた。
田中と亀梨は、2023年12月31日に「FRIDAY」にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』で共演。同作の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。
2人の結婚発表を受けて、SNS上では「末永くお幸せに！」「美男美女で絵になる夫婦」「同い年の2人が結婚は嬉しい」「衝撃だけど本当におめでたい」「ついに」「びっくりした」「お子さん絶対可愛い」「遺伝子最強」などと祝福の声が殺到している。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
◆亀梨和也＆田中みな実が結婚・妊娠発表
亀梨は、自身の公式サイトにて「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメントし、2人の署名も添えた。
◆亀梨和也＆田中みな実の結婚発表に反響殺到
2人の結婚発表を受けて、SNS上では「末永くお幸せに！」「美男美女で絵になる夫婦」「同い年の2人が結婚は嬉しい」「衝撃だけど本当におめでたい」「ついに」「びっくりした」「お子さん絶対可愛い」「遺伝子最強」などと祝福の声が殺到している。（modelpress編集部）
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