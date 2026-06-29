亀梨和也＆田中みな実、結婚を発表 第1子妊娠中「表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表した。また、田中が第1子を妊娠中であることも明らかとなった。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、結婚報告時の直筆署名
亀梨は、公式サイトを通じてコメントを発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と結婚を妊娠を報告した。
そして「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメント。今後については「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と綴っており、最後には「応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を記した。コメントでは、2人の直筆の署名も添えられている。
亀梨と田中は、2023年12月31日に一部週刊誌で熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。1998年に旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）に入所した。1999年にドラマ『3年B組金八先生（第5シリーズ）』（TBS）で俳優デビューを果たすと、2006年のKAT-TUNデビュー前からドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ／2005年）、『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ／2005年）、ミュージカル『DREAM BOYS』などで活躍し、『野ブタ。をプロデュース』では山下智久とのユニット「修二と彰」で多大な人気を集めた。KAT-TUNとしては、2009年に史上最多連続日数となる8日間の東京ドーム公演を達成するなど華々しい活躍を見せ、2016年から2018年までの“充電期間”を経て、亀梨・上田竜也・中丸雄一の3人体制で精力的に活動を続け、2025年3月31日をもって活動終了し、STARTO ENTERTAINMENTから独立。同年11月には、ラストライブが開催された。
田中は1986年11月23日生まれ、埼玉県出身（ニューヨーク出生）。2009年、TBSテレビに入社し、同局系情報番組『サンデー・ジャポン』（毎週日曜あさ9時54分〜）などへの出演で「ぶりっ子キャラ」が注目を集めた。2014年、フリーアナウンサーに転身すると、『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日）、『グータンヌーボ2』（フジテレビ）など様々なバラエティ番組のMCとして活躍を果たした。また、女優としてもドラマ『絶対正義』（CX系／2019年）で本格デビュー。『M 愛すべき人がいて』（テレビ朝日・AbemaTV配信／2020年）、『最愛』（TBS／2021年）、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ／2023年）、『ギークス〜警察署の変人たち〜』（フジテレビ／2024年）、『愛の、がっこう。』（フジテレビ／2025年）、『フェイクマミー』（TBS／2025年）など話題作に続々と出演している。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、結婚報告時の直筆署名
◆亀梨和也＆田中みな実が結婚・妊娠も報告
亀梨は、公式サイトを通じてコメントを発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と結婚を妊娠を報告した。
亀梨と田中は、2023年12月31日に一部週刊誌で熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。
◆亀梨和也、2004年にKAT-TUNとしてデビュー 俳優としても活躍
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。1998年に旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）に入所した。1999年にドラマ『3年B組金八先生（第5シリーズ）』（TBS）で俳優デビューを果たすと、2006年のKAT-TUNデビュー前からドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ／2005年）、『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ／2005年）、ミュージカル『DREAM BOYS』などで活躍し、『野ブタ。をプロデュース』では山下智久とのユニット「修二と彰」で多大な人気を集めた。KAT-TUNとしては、2009年に史上最多連続日数となる8日間の東京ドーム公演を達成するなど華々しい活躍を見せ、2016年から2018年までの“充電期間”を経て、亀梨・上田竜也・中丸雄一の3人体制で精力的に活動を続け、2025年3月31日をもって活動終了し、STARTO ENTERTAINMENTから独立。同年11月には、ラストライブが開催された。
◆田中みな実、TBSアナから女優へ
田中は1986年11月23日生まれ、埼玉県出身（ニューヨーク出生）。2009年、TBSテレビに入社し、同局系情報番組『サンデー・ジャポン』（毎週日曜あさ9時54分〜）などへの出演で「ぶりっ子キャラ」が注目を集めた。2014年、フリーアナウンサーに転身すると、『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日）、『グータンヌーボ2』（フジテレビ）など様々なバラエティ番組のMCとして活躍を果たした。また、女優としてもドラマ『絶対正義』（CX系／2019年）で本格デビュー。『M 愛すべき人がいて』（テレビ朝日・AbemaTV配信／2020年）、『最愛』（TBS／2021年）、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ／2023年）、『ギークス〜警察署の変人たち〜』（フジテレビ／2024年）、『愛の、がっこう。』（フジテレビ／2025年）、『フェイクマミー』（TBS／2025年）など話題作に続々と出演している。（modelpress編集部）
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