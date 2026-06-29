安藤優子「一昨日ひとりでせっせと作りおいた」豪華食卓公開「海鮮たっぷりで美味しそう」「彩りが綺麗で豪華」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】キャスターの安藤優子が6月28日、自身のInstagramを更新。作り置きを活用した夕飯を公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「華やかな食卓」スルメイカ刺身・サーモンサラダ・アサリの煮物などズラリ
安藤は飼い犬のタンゴになりきり「かーさんは作り置きでキッチンカウンター夕飯！一昨日ひとりでせっせと作りおいたものなんだってさ」とつづり、リール動画を投稿。「スルメイカのお刺身は、オリーブオイルとお塩と酢橘だそーです」「サーモンサラダや卵たっぷりのポテトサラダ、切り干し大根とアサリの炒め煮、トマトの冷製お浸しなどなど、いろいろ並んでた」と記し、お皿に盛り付けられた料理を動画で披露している。
この投稿には「海鮮たっぷりで美味しそう」「華やかな食卓」「作り置きをされる姿に尊敬」「さっぱりメニュー真似したい」「料理上手で尊敬」「彩りが綺麗で豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「華やかな食卓」スルメイカ刺身・サーモンサラダ・アサリの煮物などズラリ
◆安藤優子、作り置き活用した夕飯を公開
安藤は飼い犬のタンゴになりきり「かーさんは作り置きでキッチンカウンター夕飯！一昨日ひとりでせっせと作りおいたものなんだってさ」とつづり、リール動画を投稿。「スルメイカのお刺身は、オリーブオイルとお塩と酢橘だそーです」「サーモンサラダや卵たっぷりのポテトサラダ、切り干し大根とアサリの炒め煮、トマトの冷製お浸しなどなど、いろいろ並んでた」と記し、お皿に盛り付けられた料理を動画で披露している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「海鮮たっぷりで美味しそう」「華やかな食卓」「作り置きをされる姿に尊敬」「さっぱりメニュー真似したい」「料理上手で尊敬」「彩りが綺麗で豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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