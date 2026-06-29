西武の平良海馬投手が３０日のソフトバンク戦（東京ドーム）で今季６勝目をかけて先発する。

この日はベルーナドームのマウンドで投球練習などを行い汗を流した。練習中は武内がセレクトしたソフトバンクの応援歌がＢＧＭで流れ、本番さながらの雰囲気となったが「全然気にしてないです」と集中していた。

投球練習を終えると、スピーカーの近くに行き、自らのスマホを接続。「俺に任して」と選曲したのはフランスの音楽デュオ、Ｍｏｄｊｏの代表曲である「Ｌａｄｙ （Ｈｅａｒ Ｍｅ Ｔｏｎｉｇｈｔ）」だった。

相手応援歌から洋楽に切り替わり、ワイナンスも話の輪に加わった。英語で直接好きな音楽について話しており「話せるところは極力自分で話したい。通訳を介さずに、ちゃんと人と人で話したいなっていうのはあります」とココミュニケーション切にしている。

前回登板となった２２日の楽天戦でも東京ドームのマウンドに上がっており「前回もやっているのでそんなに不安はないです」。１ゲーム差で２位につけるソフトバンクについて「（記者から話を聞いて）今、知ったくらいです。別にやることは変わらないので。本当それくらいの感じで投げていきたいと思ってます」と淡々と目の前の勝負に向かう。