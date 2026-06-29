俳優の亀梨和也と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が２９日、結婚することを発表した。

田中が第１子を妊娠していることを明らかにした。亀梨の有料ファンクラブサイトでの発表から１時間後、田中の所属事務所・フラームが公式サイトで同様のコメントをつづった。なお、結婚時期は明らかにしていない。

２人は、２３年の月刊美容誌「ＭＡＱＵＩＡ（マキア）」１１月号で共演し、顔を寄せ合う“超密着ショット”が話題を呼んだ。同誌での美容対談で意気投合し、ほどなく交際に発展したとみられる。

その後は、２４年４月期テレビ朝日系主演ドラマ「Ｄｅｓｔｉｎｙ」でも共演。大学時代の同級生役を演じたが、制作会見ではし、田中のコメントに亀梨が「オチがない！」とつっこむなど、仲むつまじげな様子を披露していた。

２０２４年元日に交際が報じられて以降、２ショットの熱愛報道など交際の“決定打”はなかったが、静かに愛を育み、晴れてゴールインとなった。

亀梨は、２５年３月末の「ＫＡＴ‐ＴＵＮ」解散に伴い、所属事務所だった「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」から独立。俳優業やスポーツ番組出演、バラエティーＭＣなど幅広く活躍。田中も立て続けに連ドラや映画に出演。幅のある演技力で女優を中心に活躍している。

【コメント全文】 木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告します。一つひとつの活動に対して真摯（しんし）に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。令和８年６月２９日 亀梨和也 田中みな実