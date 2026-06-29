【お好み焼ゆかり】初プロデュースの宿泊施設！プロのシェフから学ぶ「お好み焼体験教室」

大阪に「お好み焼ゆかり」初プロデュースの宿泊施設がオープン！大阪城からも近い京橋駅、徒歩5分アクセス抜群の立地、テコのイラストが描かれた暖簾にテコのオブジェが目印！古民家をリノベーションした施設にて、お好み焼店の没入体験と贅沢時間が同時に楽しめる「O3HOTEL+STAY TEPPAN ART」をご紹介します。

「お好み焼ゆかり」初プロデュースの宿泊施設

創業時の甘味処ゆかりと現在の曾根崎本店の写真がディスプレイされた、鉄板ダイニングエリア。本格的な店舗仕様に近いこだわりの鉄板で、3～4人分の調理が可能！

海とひとつになる特別な時間。「ホテルニューアカオ」に絶景テラスエリアが誕生

完全予約制で楽しめる、「ゆかりの体験教室」

「お好み焼」をプロの指導のもと、お好み焼を混ぜる所から、焼き、最後のソース、マヨネーズの仕上げまでを体験！

こだわりの素材で作る”お好み焼”

「お好み焼ゆかり」のお好み焼には、素材にもこだわっており、粉は独自開発の大阪風味のお好み焼粉・シャキシャキの国産キャベツ・全品ヨード卵を使用。低添加物のオリジナルのおいしいソース・ヨード卵を使用した特製マヨネーズ。

具材は用意してくれるので手ぶらで参加

まずは豚肉を焼きながら、お好み焼の粉・キャベツ・卵・を混ぜていきます。均一に混ぜます。

焼きあがりの工程

熱々の鉄板に、丸く生地を乗せて焼いていきます。円を描くように綺麗に整えてあげるとより丸く綺麗な焼きあがりになります。

焼きあがりの工程は4回焼き

「お好み焼ゆかり」の美味しさの”秘密”、焼きあがりの工程は4回焼き。一回目は裏面、二回目は表面、三回目は中を焼いて、四回目で仕上げます。左は先生のお好み焼、並べてみるとさすが！プロのお好み焼！！

お好み焼の完成

ソースにマヨネーズ、鰹節に青のりを振って、綺麗なお好み焼が完成しました～♪自分で焼いた「お好み焼」は、焼きたてをいただけます。

免許皆伝認定書の授与

「ゆかりの体験教室」に参加すると「免許皆伝認定書」が贈呈されます。参加プレゼントとして、お好み焼の必須アイテム”テコ”がプレゼントされます。

「ゆかりの体験教室」は、曾根崎本店 ＫＩＴＴＥ大阪店でも体験可能！体験人数は4～48名様迄 (1グループ)、お誕生日のサプライズや、大阪観光、会社でのイベントにもぴったりです。

「O3HOTEL+STAY TEPPAN ART」に宿泊すると、冷蔵庫に約5人前作れるお好み焼きセットが完備されているので、キャベツや豚肉などを用意すると、お好み焼パーティも可能です。

宿泊の夜のディナーは、鉄板焼きダイニングを囲んで、鉄板焼きパーティ♪次の記事では宿泊レポートに続きます。

Ｏ3 HOTEL+ STAY TEPPAN ART

大阪市城東区蒲生1丁目8-4

お好み焼 ゆかり「ゆかりの体験教室」

・お好み焼 ゆかり 曽根崎本店

06-6311-0214

・ＫＩＴＴＥ大阪店

06-6616-8475

※電話予約可能。詳しくは、公式ホームページをご覧ください。