◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

カナダが試合終盤に決勝点を奪い、ラウンド16進出を決めました。

グループAを2位で通過した南アフリカと、グループBを2位で突破した開催国・カナダが対戦。両チームにとって初めてのノックアウトステージとなりました。

前半終了間際、カナダはコーナーキックから決定機を迎えますが、南アフリカがゴール前に人数をかけた粘り強い守備を見せ、先制点を奪えません。カナダは前半だけで8本のシュートを放ちながらもゴールネットを揺らせず、0-0で試合を折り返します。

後半20分には、タニ・オルワセイ選手がペナルティエリア中央から左足で枠内へシュートを放ちますが、南アフリカGKの好セーブに阻まれます。

迎えた後半アディショナルタイム、ステファン・エウスタキオ選手が右足を振り抜くと、これが値千金の決勝ゴールに。開催国・カナダが1-0で南アフリカを下しました。

これでカナダは決勝トーナメント2回戦へ進出。次戦は、オランダとモロッコの勝者と対戦します。