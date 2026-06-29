亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。

公式サイトでも連名で、結婚と第1子妊娠を発表した。署名では、亀梨は跳ね上がるような躍動感のある筆跡、田中は丸みを帯びた達筆を披露した。

▽以下、発表全文

木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。

未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、

人としてのあり方を大切にしながら、より一層精進します。

一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

応援して下さっている皆様、

ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

令和8年6月29日

亀梨和也 田中みな実