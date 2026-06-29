「朝3時台から日中も夕方も今もカッコウ♫ カッコウ♫ カッコウ♫ カッコウ♫ だよ」



【動画】「カッコウ♫」早朝から夜まで響く鳴き声

そんなコメントが添えられた動画が、Xで注目を集めています。投稿したのは、ぼんぼり＠野鳥日和さん（@bombori777_bird）。



動画に映っているのは、電柱の金属製の横棒に止まった1羽のカッコウです。灰色の体に白い横縞模様、すらりと伸びた長い尾が印象的。くちばしを大きく開閉させながら、おなじみの「カッコウ」という声を何度も響かせています。



投稿には、さらに「モーニングカッコールほんとやめて？ あともう19時半だよ、帰りな？ 寝な？？ 今日何回も何回も駐車場に来てて、見たら3羽もいてワロタ」とも。



朝3時台から19時半ごろまで響き渡るカッコウの声。初夏らしい爽やかな鳴き声…と言いたいところですが、近距離で続けば、なかなか穏やかではいられません。



投稿には、「信号機の生歌みたい」「モーニングカッコール（笑）」「朝3時からはキツイですね」「生カッコウ。朝だとさらに爽やかですが……」「子どものころ実家にあった鳩時計思い出しましたw」などの声が寄せられました。



毎年、駐車場にやって来るカッコウ

投稿者さんによると、撮影場所は自宅に併設された駐車場。玄関のドアを開けるとすぐの場所なのだそうです。



「このエリアでは毎年5月に飛来してきて、今年も上旬に来ました。朝晩はもちろん、在宅ワークで日中も家にいるため、しょっちゅうカッコウの声が聞こえます。もはや自室の窓から撮ることさえあります」



初夏の爽やかな風を感じたくて網戸にしていても、外からはエンドレスで「カッコウ」。仕事に集中できず、やむなく窓を閉めることも多いといいます。



それにしても、投稿にあった「3羽」は、一斉に鳴いていたのでしょうか。



「3羽そろって一緒に鳴くことはありません。鳴くのはオスで、基本的には『ここは自分の場所だ！』という縄張り争いなのではないかと。エリア内をあちこち飛来しては、電線やアンテナ、木に止まって主張しています」



その流れで、自宅駐車場の上にある電線にもよくやって来るそうです。追いかけっこする姿もたびたび見かけるといいます。



今季、エリア内に何羽いるのかは不明とのこと。ただ、少なくとも1組のつがいはいるそうで、先日目撃した際には、そのつがいのオス・メスに加え、別個体1羽と争っているように見えたといいます。



布団をかぶっても突き抜ける声、対策は…

カッコウの声といえば、どこかのどかな初夏の響き。けれど、家の近くで早朝から鳴かれると、事情は少し変わってきます。



「カッコウは鳴き声のボリュームが大きいので、超早朝に家の近くで鳴かれると、どうしても起きてしまいます。布団を頭からかぶっても突き抜けてくる声なので、寝不足になり、普通に体調に支障が出ます」



昨年は特に、早朝の近距離での“爆鳴き”がひどく、笑えないレベルだったそうです。そのため、今年はカッコウが来る前に対策をしておいたといいます。



「今年はカッコウが来る前に高い耳栓を買っておきました（笑）。それを装備すれば平和です。忘れたり外れたりするとダメです」



それでも野鳥に惹かれる理由「宝探しみたい」

投稿者さんが野鳥撮影を始めたのは、2022年1月。もともとは長らくペットのハムスターを撮っていましたが、旅立ったあとにカメラを使う機会がなくなり、「外にいるもふもふを撮ってみようかな」と思ったことがきっかけだったそうです。



「スズメ、カラス、ハトくらいしか知りませんでしたが、いざ始めてみると知らない鳥たちだらけ。身近にそんな多種多様な鳥がいたことが衝撃的で面白く、すっかりハマってしまいました」



通年で出会える鳥もいれば、シーズンや場所など条件つきでしか会えない鳥もいます。自然や野生のことなので、運や予想外の展開も多く、投稿者さんにとって探鳥は宝探しのような感覚なのだといいます。



庭にはバードバスを設置しており、ヒヨドリは以前から定番のメンバー。季節やタイミングによって、スズメ、ハト、シジュウカラ、メジロなども訪れるそうです。また、庭のメンバーではないものの、モズやオナガもよく見かけるといいます。



「この2種はカッコウの托卵先候補なので、カッコウが好んで来る場所なのだと思います」



野鳥に魅了された理由について、「野鳥たちがかわいい、かっこいいというのもありますね」とも語る投稿者さん。



早朝3時台からの「モーニングカッコール」には悩まされつつも、窓のすぐ外で繰り広げられる野鳥たちの営みを見守る日々。にぎやかすぎる初夏の訪問者は、今年も投稿者さんの暮らしのすぐそばで、存在感を放っているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）