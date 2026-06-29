新車295万円！ マツダ新型「FRスポーツカー」発表に反響殺到！

日本のライトウェイトスポーツカーを代表するマツダ「ロードスター」に、新たな魅力が追加されました。

マツダは2026年6月26日、ロードスターの商品改良と新たな特別仕様車を発表し予約受付を開始するとともに、同年9月上旬の発売を予告しました。

【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「FRスポーツカー」です！（56枚）

単なるスペック上の速さを競うのではなく、ドライバーが如何に気持ちよく操れるかという点に徹底してこだわり抜くマツダの姿勢が、今回のロードスターの商品展開にも色濃く反映されています。

今回の商品改良における最大のトピックは、先述した特別仕様車「PS」の設定と、それに伴う新しいボディカラーの設定です。

この“PS”という名称は「ピュアスポーツ」の頭文字に由来しており、クルマを操る純粋な喜びを追求したグレードとして位置付けられています。

そして外観上の特徴として目を引くのが、新たに追加された“くすんだ色合い”のグリーン系ボディカラー「ジンクグリーンメタリック」です。

近年、各自動車メーカーからグレーやベージュといったレトロテイストな無機色系のカラーがトレンドとして登場していますが、今回の新しいグリーンもその潮流を汲んだシックな仕上がりとなっています。

さらに、このボディカラーに対してシルバーのソフトトップ（幌）が組み合わされており、落ち着いた中にも洗練された雰囲気を醸し出すコーディネートが提案されました。

クルマの価格高騰が続く昨今の市場環境において、新型ロードスターの車両価格（消費税込）は295万9000円から407万円、ハードトップ仕様の新型ロードスターRFは385万円から469万7000円に設定。

専用設計だらけのオープンスポーツカーでありながら、エントリー価格が依然として300万円以下に抑えられているという事実は、多くのクルマ好きにとって大きなサプライズとしても受け止められています。

インターネット上のコミュニティやSNSでは、新型ロードスターに対する反響が数多く寄せられており、その多くは好意的な意見です。

「今の時代に300万円を切る価格設定をスポーツカーで維持してるマツダの企業努力は本当にすごい…」「速さだけではなく運転する楽しさを徹底的に追及して設計されているのがロードスターの魅力だ！」といった、価格とコンセプトに対する称賛の声が目立ちます。

また、デザイン面についても「歴代ロードスターといえばグリーンの印象が強かったので今回の新色追加は嬉しい！」「無機色なグレー系グリーンには驚いたけどシルバーの幌が絶妙にマッチしている」と高く評価する意見が寄せられています。

さらに、特別仕様車“PS”の名前に関しては、「てっきり手紙の追伸（P.S.）かと思った」「車内でゲームのプレイステーションができるのかと勘違いしたわ」「タイヤ銘柄のパイロットスポーツのことじゃないのか〜」といった大喜利のようなユニークなコメントも飛び交い、話題性の高さを窺わせています。

一方で、多様な好みが存在するスポーツカーゆえに、別の仕様を望む声も一定数存在している様子。

「グリーン系のボディカラーなら、シルバーよりも定番のタンカラーの幌やインテリアに期待してた」といったコーディネートに対する要望のほか、「初代ロードスターみたいな鮮やかで輝きのあるグリーンが欲しかった」「全体的に白以外のカラーバリエーションが薄暗いトーン…過去の記念モデルにあった明るいオレンジも選べるようにしてほしい…」など、発色の良い鮮やかなカラーラインナップの拡充を求める意見も散見されます。

このように賛否様々な意見が交わされる状況は、ロードスターという車がいかに幅広い世代から愛され、それぞれに強いこだわりを持たれているかの証明でもあるのでしょう。

トレンドを取り入れた新しいグリーンとシルバー幌を組み合わせ、そして“ピュアスポーツ”の名を冠した特別仕様車の投入によって、既存のファンのみならずこれからスポーツカーに乗りたいと考える層にも選択肢を提供する、新型ロードスター。

走る歓びを追求し続けるマツダの哲学が込められた同車が、今後も日本のスポーツカー市場において独自の存在感を放ち続けることは、想像に難くありません。