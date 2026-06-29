販売店への反響は？

2026年6月1日、カワサキは2026年モデルの「Z650 S」を発表し、7月11日より販売を開始します。

同モデルは、扱いやすいミドルクラスのバイクを求める市場のニーズに応えるべく、新たなネイキッドモデルとして追加されたモデルです。

【画像】「S」の名を冠したスポーティな一台！ カワサキの新型モデル「Z650S」を画像で見る（30枚以上）

Z650 Sはシャープなフロントカウルや跳ね上がったテールセクションによって躍動感あふれるデザインとなっており、「SUGOMI」と呼ばれる、「Z」シリーズに共通するアグレッシブなスタイリング手法が取り入れられています。

また、パワーユニットには最高出力50kW／8000rpm、最大トルク63Nm／6700rpmを発揮する排気量649ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンが搭載されています。

ボディサイズは全長2055mm×全幅805mm×全高1080mmと比較的コンパクトなサイズに設計されているほか、シート高も805mmとミドルクラスのスポーツモデルのなかでは良好な足つき性が確保されているのも特徴です。

さらに、フロントに正立式のテレスコピックフォーク、リアにはホリゾンタルバックリンク式のサスペンションが装備されていたり、クラッチ操作の負担を軽減するアシスト＆スリッパークラッチも備え付けられたりしています。

2026年モデルのZ650 Sの価格（消費税10％込み）は、107万8000円に設定されています。

では、2026年モデルが発表されたばかりの2026年6月現在、Z650 Sに対して販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。都内の販売店担当者は次のように話します。

「発表されて間もないということもあり、Z650 Sについての問い合わせは現状まだ少ない状況ですが、熱心なカワサキファンの方からはすでに何件かお問い合わせをいただきました。

おもに30代から40代のお客様を中心に、日々の通勤などの用途から休日のツーリングまで、一台で幅広くこなせるバイクを探している層からの注目が集まっている印象です。

また、『実際に車両の質感やポジションを確認したいため、実車が販売店に来るのはいつ頃になるのか』という点を確認されるお客様も少なくありません。

具体的な日程は明らかになっていませんが、実車が店頭に並び始めるのは7月上旬頃になるのではないかと見込んでおり、実車が展示されれば、さらにお問い合わせが増えるのではないかとも予想しています。

また、現在当店にてZ650 Sの予約注文をしていただいた場合の納期につきましては、おおむね7月下旬から8月上旬になる見込みです」。

※ ※ ※

販売店に寄せられる反響からは、30代から40代のいわゆる”現役世代”から支持を集めている様子がうかがえました。

国内においてもダウンサイジング需要や大排気量車へのステップアップとして人気のミドルクラスモデルだけに、今後の販売状況にも注目したいところです。