＜速報＞稲垣那奈子、“キューティフル”が首位 4億円大会はラスト3ホールへ
＜EARTH MONDAMIN CUP 最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により月曜日に順延された総額4億円大会。第3ラウンドが終了し、続けて組み替えなしで最終ラウンドが行われている。
【写真】難しいパットが入ってビックリする“キューティフル”
最終組が後半15番を終えて、稲垣那奈子と“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）がトータル12アンダー・首位に並んでいる。2打差3位タイに小林光希と申ジエ（韓国）。3打差5位タイには河本結、菅楓華、パク・ミンジ（韓国）が続いている。昨年覇者の佐久間朱莉はトータルイーブンパー・33位タイにつけている。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
【写真】メガネがめっちゃ似合う…“キューティフル”の鬼カワ衣装集
普段とは違う…黒のシアードレスを着こなす阿部未悠【写真】
稲垣那奈子 プロフィール＆成績
韓国25歳がメジャー初制覇 全米女子プロ最終結果
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