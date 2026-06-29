カラフルに鳥が描かれた壁の前で思い切りジャンプ！ 米国各地を転戦する岩井千怜が写真を一挙公開「人生は高速道路だ」
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。英語で「人生は高速道路だ」と記すと、なぜかトランプのジョーカーの絵文字を添えて投稿した。
【写真】シルエットだけでも分かる？ 壁に写った岩井千怜（全14枚）
先週のメジャー大会「KPMG全米女子プロ選手権」では予選落ちを喫してしまったが、英語で「素晴らしいおもてなしでした。食事も美味しかったです」と感謝の気持ちを記していた。そしてハッシュタグを添えて「#空港で可愛い壁紙みっけた」「#いつかレーシングカー乗ってみたいなぁ」「#golfismylife」と記すと、様々な写真を一挙に公開した。1枚目は空港で見つけたというカラフルな鳥が描かれた壁の前で思い切りジャンプをする写真だ。さらにコースに展示されたF1カーの隣に立つ写真や街角に1人佇む姿、壁に写ったシルエット、顔の真ん中にスマホを持ってきた自撮り写真もあった。投稿を見たファンは「千怜ちゃんは笑顔が本当似合う」「すごいジャンプ」「影まで素敵やん」から、英語で「Have fun and get some good rest!（楽しんで、そしてゆっくり休んで）」「Jump to the top of the world（世界の頂点に向かってジャンプ）」まで、多くのコメントが寄せられていた。来週からはフランスで開催される「アムンディ・エビアン選手権」を皮切りに、「ISPS HANDA スコットランド女子オープン」「AIG女子オープン（全英）」と欧州での3連戦に挑戦。姉・明愛とともにツアー通算2勝目を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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