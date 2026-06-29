ユ・ヘランが初メジャー制覇！ ショットメーカーは立ったロフトのテーラーメイド最新ウッドを駆使【WITB】
＜KPMG全米女子プロ選手権 最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞
【画像】ヘランの『Qi4D LS』を構えると絶壁！
米国女子メジャー「全米女子プロゴルフ選手権」は、首位と1打差の単独トップから出たユ・ヘラン（韓国）が、最終日に「70」、トータル13アンダーをマーク。トップランカーたちの猛追を振り切り、念願のメジャー初優勝を飾った。この勝利でツアー通算4勝目となる。
今季はパーオン率1位（80.08%）、ボールストライキング1位、SG：オフ・ザ・ティ2位（1.83）、SG：ティ・トゥ・グリーン2位（3.11）と、ショットスタッツで上位を席巻。そのショット力を支えるのが契約するテーラーメイドの最新ギアで、まず、強風でもFWキープ率「76.7％」と機能したのが『Qi4D LS』ドライバーだ。
ロフト8.0度と立った低スピンヘッドをさらに強弾道仕様にして平均261ydを記録。そして女子選手の中でも異彩を放つのが、『R7クワッド ミニドライバー』の存在だ。こちらもロフト11.5度と立ったモノで「狭いホールのティショットだけでなく、フェアウェイから直接パー5を2打で攻略することも可能」と、米国テーラーメイドは明かす。 タフなグリーン周りでショートゲームに役立ったのがテーラーメイド『TP5』ボールで、初速性能と最高峰のスピン性能・打感を両立したモデルだ。唯一、パターだけは他社製のヘラン。スコッティ・キャメロンのロートルク・オンセット・センターシャフト『ファントム11R OC』を使用していた。
【ユ・ヘランの使用ギア】 1W：テーラーメイド Qi4D LS（8.0° ベンタスブルー5S） 2W：テーラーメイド R7クワッド ミニ（11.5°） 2U：テーラーメイド Qi4Dレスキュー（17.0°）4I：テーラーメイド P7705I〜PW：テーラーメイド P7MCA,S,LW：テーラーメイド MG5（48,54,58°）PT：スコッティ・キャメロン PHANTOM 11R OCBALL：テーラーメイド TP5
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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今季はパーオン率1位（80.08%）、ボールストライキング1位、SG：オフ・ザ・ティ2位（1.83）、SG：ティ・トゥ・グリーン2位（3.11）と、ショットスタッツで上位を席巻。そのショット力を支えるのが契約するテーラーメイドの最新ギアで、まず、強風でもFWキープ率「76.7％」と機能したのが『Qi4D LS』ドライバーだ。
ロフト8.0度と立った低スピンヘッドをさらに強弾道仕様にして平均261ydを記録。そして女子選手の中でも異彩を放つのが、『R7クワッド ミニドライバー』の存在だ。こちらもロフト11.5度と立ったモノで「狭いホールのティショットだけでなく、フェアウェイから直接パー5を2打で攻略することも可能」と、米国テーラーメイドは明かす。 タフなグリーン周りでショートゲームに役立ったのがテーラーメイド『TP5』ボールで、初速性能と最高峰のスピン性能・打感を両立したモデルだ。唯一、パターだけは他社製のヘラン。スコッティ・キャメロンのロートルク・オンセット・センターシャフト『ファントム11R OC』を使用していた。
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