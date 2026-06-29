亀梨和也＆田中みな実が結婚 「芸能界同士」のビッグカップル続々 長澤まさみ、内田有紀、神尾楓珠＆平手友梨奈、新木優子＆中島裕翔も…
歌手で俳優の亀梨和也（40）が29日、公式サイトを通じて田中みな実（39）の結婚を発表した。今年は芸能界同士のビッグカップルの誕生が相次いでいる。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
続けて「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
今年は芸能界同士の結婚発表が相次いで報告されている。元日に、長澤まさみと映画監督・福永壮志氏が結婚を発表。元SKE48の松井珠理奈とBOYS AND MENの辻本達規も元日に結婚を報告した。
2月には、神尾楓珠と平手友梨奈が結婚を報告。3月には、満島ひかりとモデルの浅野啓介が結婚と妊娠を発表。4月には、内田有紀が柏原崇と再婚を発表。さらに4月は、新木優子と中島裕翔が結婚を報告した。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
今年は芸能界同士の結婚発表が相次いで報告されている。元日に、長澤まさみと映画監督・福永壮志氏が結婚を発表。元SKE48の松井珠理奈とBOYS AND MENの辻本達規も元日に結婚を報告した。
2月には、神尾楓珠と平手友梨奈が結婚を報告。3月には、満島ひかりとモデルの浅野啓介が結婚と妊娠を発表。4月には、内田有紀が柏原崇と再婚を発表。さらに4月は、新木優子と中島裕翔が結婚を報告した。