NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第26回中間発表を行いました。

今回の発表ではトップに変動はなかったものの、一部の部門の2位以下に変動が発生。中継ぎ部門で日本ハム・田中正義投手が2位に浮上し、遊撃手部門でオリックス・紅林弘太郎選手が3位に浮上しました。

すでに6月28日に投票を締め切っており、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第26回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)296,470票

2位 平良海馬(西武)197,289票

3位 大津亮介(ソフトバンク)148,452票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)317,773票

2位 田中正義(日本ハム)278,537票

3位 甲斐野央(西武)276,855票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)349,968票

2位 横山陸人(ロッテ)334,152票

3位 柳川大晟(日本ハム)277,224票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)451,034票

2位 若月健矢(オリックス)273,087票

3位 海野隆司(ソフトバンク)179,764票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)536,367票

2位 ネビン(西武)393,015票

3位 ソト(ロッテ)292,558票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)403,434票

2位 太田椋(オリックス)362,477票

3位 牧原大成(ソフトバンク)266,558票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)550,384票

2位 郡司裕也(日本ハム)320,686票

3位 宗佑磨(オリックス)215,031票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム)363,063票

2位 友杉篤輝(ロッテ)309,773票

3位 紅林弘太郎(オリックス)230,213票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)591,326票

2位 西川史礁(ロッテ)512,157票

3位 周東佑京(ソフトバンク)454,708票

4位 近藤健介(ソフトバンク)406,664票

5位 西川龍馬(オリックス)287,648票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)549,415票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)366,885票3位 ポランコ(ロッテ)224,729票