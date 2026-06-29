お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（45）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。体調を崩していたことを明かした。

2017年に結婚し、2人の兄弟を子育て中の田崎。「先週子供が順番に腸炎になりまして。保育園でもらってきて」と打ち明け、「1歳の子がまず下痢になって、“お兄ちゃん大丈夫かな”と思ってたら、寝てる時にお兄ちゃんが戻して」と振り返った。

そして子供の看病をするうち、自身もうつってしまい「昨日ぐらいまで大変でした。オムツを履いて」と告白。「23年目で、初めてオムツを履きながら漫才をしました。シャシャシャのシャーやったんで」との説明に、タレント・上沼恵美子は思わず笑いながらも「大丈夫か？」と心配した。

これに田崎は「今日もおにぎりが食べられるぐらい回復して」と話したが、先に治った子供からは「パパ、なんでオムツ履いてるの？恥ずかしい」と言われてしまったそう。妻については「耐性が強いのか、ムカムカするぐらいで」という田崎に、上沼は「ちゃんと子育てしてるねんなっていう感じがしますね」と感心していた。