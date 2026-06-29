【球宴ファン投票】セ・リーグ最後の中間発表 最終盤も阪神・森下翔太＆佐藤輝明が5万票近く獲得し圧倒 森下70万超え 佐藤65万超え
NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の最後の中間発表を行いました。
セ・リーグは前回発表から各部門トップに変動はなし。捕手部門3位に中日の石伊雄太選手が浮上しました。
最終盤でも外野手部門の阪神・森下翔太選手、三塁手部門の阪神・佐藤輝明選手がそれぞれ5万票近く伸ばすなど圧倒的な強さを見せつけました。
ファン投票はすでに締め切られており、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 最後の中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)296,106票
2位 郄橋遥人(阪神)285,779票
3位 金丸夢斗(中日)132,713票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)451,931票
2位 星知弥(ヤクルト)281,552票
3位 レイノルズ(DeNA)96,080票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)512,392票
2位 岩崎優(阪神)246,355票
3位 松山晋也(中日)202,159票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)323,544票
2位 坂本誠志郎(阪神)291,403票
3位 石伊雄太(中日)242,877票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)561,913票
2位 オスナ(ヤクルト)262,755票
3位 筒香嘉智(DeNA)212,575票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)438,678票
2位 牧秀悟(DeNA)303,958票
3位 田中幹也(中日)214,783票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)665,374票
2位 武岡龍世(ヤクルト)273,007票
3位 坂本勇人(巨人)170,722票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)425,524票
2位 村松開人(中日)391,149票
3位 木浪聖也(阪神)230,808票
1位 森下翔太(阪神)711,834票
2位 細川成也(中日)394,999票
3位 増田珠(ヤクルト)385,854票
4位 度会隆輝(DeNA)375,536票
5位 サンタナ(ヤクルト)319,025票