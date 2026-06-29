俳優の亀梨和也と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が結婚することが２９日、分かった。田中は第１子を妊娠していることを明らかにした。亀梨は公式サイト、田中は所属事務所の公式サイトで発表した。２人は２０２４年元日に交際が報じられていた。

ともに１９８６年生まれの同世代ビッグカップルがゴールインとなった。２人は、２３年の月刊美容誌「ＭＡＱＵＩＡ（マキア）」１１月号で共演し、顔を寄せ合う“超密着ショット”も話題を呼んだ。同誌での美容対談で意気投合し、ほどなく交際に発展したとみられる。

その後は、２４年４月期テレビ朝日系主演ドラマ「Ｄｅｓｔｉｎｙ」でも共演し、大学時代の同級生役を演じた。本作の制作会見にはともに登壇し、田中のコメントに亀梨が「オチがない！」とつっこむなど、仲むつまじげな様子を披露していた。

２０２４年元日に交際が報じられて以降は、２ショットの熱愛報道など交際の“決定打”はなかったが、静かに愛を育み、晴れてゴールインとなった。

亀梨は、２５年３月末の「ＫＡＴ‐ＴＵＮ」解散に伴い、所属事務所だった「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」から独立。俳優業やスポーツ番組出演、バラエティーＭＣなど幅広く活躍。田中も立て続けに連ドラや映画に出演。幅のある演技力で女優を中心に活躍している。

【コメント全文】

木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。

未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。

一つひとつの活動に対して真撃（しんし）に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

令和８年６月２９日 亀梨和也 田中みな実

◆亀梨 和也（かめなし・かずや）１９８６年２月２３日、東京都生まれ。４０歳。９８年ジャニーズ事務所（当時）に入所。９９年「３年Ｂ組金八先生」（ＴＢＳ系）で俳優デビュー。２００６年「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」でＣＤデビュー。１０年から日テレ系「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」にキャスターとして出演。プロ野球・巨人を長年にわたり取材。２６年７月８日には１ｓｔソロアルバム「ＷＡＶＥ」を発売し、全国ツアーを行う。

◆田中 みな実（たなか・みなみ）１９８６年１１月２３日生まれ。埼玉県出身。３９歳。２００９年に青山学院大を卒業してＴＢＳに入社。アナウンサーとして「サンデージャポン」などを担当。１４年に退社。女優として２１年の「ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演。２３年のＮＨＫ「悪女について」でドラマ初主演。現在の担当番組はＴＢＳラジオ「田中みな実 あったかタイム」など。１５３センチ。血液型Ａ。