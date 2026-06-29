歌手で俳優の亀梨和也と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。亀梨のファンクラブサイトで発表された。2026年は人気芸能人の妊娠、出産発表が相次ぐ“ベビーラッシュ”となっている。

1月28日に女優の高畑充希と俳優の岡田将生がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。お笑い芸人のケンドーコバヤシは31日にCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で、昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。妻は元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さん。同4日には、タレントの岡田結実が第1子出産を発表。5日にはモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が第1子妊娠を発表した。夫はモデルでタレントの大倉士門。22日には、女優のトリンドル玲奈がインスタグラムを通じて第1子出産を明かした。トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を報告していた。

3月12日には、乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理が自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。同30日には歌手の倖田來未が第2子妊娠を発表。第1子出産から約14年ぶりで“久々のおめでた”となった。

4月19日までに卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さんが自身の公式サイトで出産を発表。福原さんをめぐっては昨年12月に再婚、妊娠が報じられていた。

5月1日にはモデルの藤田ニコルが第1子出産を発表。藤田は23年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表していた。5日には女優の山本舞香が夫のロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroとの間に第1子を妊娠したことを発表した。13日には「極楽とんぼ」の山本圭壱と妻で元AKB48でタレントの西野未姫が第2子男児誕生を発表した。

7日にはモデルの冨永愛が第2子出産を自身のインスタグラムで発表。子供の父親は俳優の山本一賢。冨永には現在はモデルとして活躍する長男・章胤がおり、21年ぶりの出産となった。同日には俳優の草磲剛が所属事務所を通じ、第1子が誕生したことを発表した。「アンガールズ」の田中卓志は14日に自身のインスタグラムで第1子男児誕生を発表。30日には「Superfly」の越智志帆が自身のインスタグラムで第2子妊娠を発表した。夫はロックバンド「フジファブリック」のキーボードの金澤ダイスケ。

6月1日に女優の筧美和子が自身のインスタグラムで第1子となる男児を出産したと報告した。6日には俳優の小澤征悦がMCを務める日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）で、妻のNHKの桑子真帆アナウンサーの第1子妊娠を生報告した。お笑いコンビ「笑い飯」哲夫は10日放送のFM大阪「赤maru」（月〜木曜後2・00）で第4子誕生を発表した。ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太と妻で元AKB48のタレント・横山由依夫妻は15日に連名で第1子妊娠を発表している。